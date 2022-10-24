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BM duyurdu: Kabile çatışmalarında 250 kişi öldü

Birleşmiş Milletler (BM) İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (OCHA), Sudan'ın güneydoğusundaki Mavi Nil bölgesinde 13 Ekim'de alevlenen kabile çatışmaları sonucu 250 kişinin öldüğünü, 572 kişinin yaralandığını ve binlerce kişinin yerinden edildiğini bildirdi.

Haber Giriş: 24 Ekim 2022 Pazartesi - 23:39
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BM duyurdu: Kabile çatışmalarında 250 kişi öldü

BM duyurdu: Kabile çatışmalarında 250 kişi öldü
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OCHA’dan yapılan açıklamada, protestocuların eyalet merkezi olan Demazin şehri ile başkent Hartum’u birbirine bağlayan yolu trafiğe kapattıkları belirtildi.

Açıklamada, raporların, Ved el-Mahi bölgesindeki köylerde evlerin yakıldığını, yaklaşık 250 kişinin öldüğünü, 572’den fazla kişinin yaralandığını ve yaklaşık 7 bin kişinin bölgeden göç etmek zorunda kaldığını gösterdiği ifade edildi.

OCHA’ya göre Temmuz ayından bu yana Mavi Nil bölgesinde, bölge içine ve dışına olmak üzere toplamda 70 binden fazla insan yerinden edildi.

AYLAR ÖNCE BAŞLAYAN ÇATIŞMALAR SÜRÜYOR

Sudan Sağlık Bakanlığı, Mavi Nil bölgesinde Hausa ile Hemec kabileleri arasında temmuz ayında yaşanan çatışmalarda 109 kişinin öldüğünü açıklamıştı.

2 Eylül’de yeniden alevlenen çatışmalarda 18 kişi ölmüş, 23 kişi yaralanmıştı.

13 Ekim’de ise olaylar yeniden canlanıp 200’den fazla insanın hayatına mal olurken kabile çatışmalarını protesto edenler, valilik binasını ateşe vermiş, kabile çatışmalarını kontrol altına alamaması nedeniyle Mavi Nil bölgesi Başkanı Ahmed el-Umde Bade’nin görevden alınmasını talep etmişti.

Bölge hükümeti, 21 Ekim’de Mavi Nil bölgesinde yaşanan kabile çatışmaları sebebiyle bir ay süreyle “acil durum” ilan etmiş, bölgede gece dışarı çıkma yasağı getirmişti.

Çatışmaların, Hemec kabilesinin, bölgenin yerlisi olmadıkları gerekçesiyle Hausa kabilesini bölgeden uzaklaştırmak istemesiyle başladığı iddia edilmişti. (AA)

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