BM: Gazze'deki vahşet sınır tanımıyor

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), İsrail'in isteği ve ABD, İngiltere ile Fransa'nın çağrısıyla, esirlerin durumunu görüşmek üzere acil oturumla toplandı.

Toplantıda Cezayir tarafından Gazze ve işgal altındaki Batı Şeria'daki yaşanan gelişmelerin görüşülmesi talep edildi.

Üye ülkeleri konuya ilişkin bilgi veren İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (OCHA) Operasyonlar ve Savunma Birimi Direktörü Edem Wosornu, her hayatın değerli olduğunu söyledi.

Wosornu, Batı Şeria ve Gazze'de temel insani gereksinimlerin karşılanamadığını kaydederek, “Bu savaşın galibi yok. En ağır yükü siviller üstlenirken, kayıp ve üzüntü sürüyor." dedi.

Gazze'de yaşanan vahşetin "sınır tanımadığını" ifade eden Wosornu, insani yardım çalışanlarına da saldırıların devam ettiğini, 7 Ekim 2023'ten bu yana 295 çalışanının öldürüldüğünü belirtti.

Wosornu, Batı Şeria'da yürütülen "askeri operasyonlardan" da derin endişe duyduklarını dile getiren, insani durumu belirlemek için düzenlenen misyonlara da engel olunduğunu anımsattı.

Aşırı güç kullanımı uygulandığını aktaran Wosornu, "Uluslararası insan hakları hukukuna ve uluslararası insancıl hukukuna saygı duymak isteğe bağlı bir durum değildir." diye konuştu.

BMGK ve üyelerinin nüfuzlarını kullanarak uluslararası hukuka uyulmasını sağlayabileceğini belirten Wosornu, "Bu Konseyin artık sözünü tutması ve acıyı dindirmesi gerekiyor." dedi.

"BATI ŞERİA VE DOĞU KUDÜS'TE ALARM VERİCİ DURUMU GÖZ ARDI EDEMEYİZ"

BM Siyasi İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Rosemary DiCarlo da tüm esirlerin acilen ve koşulsuz şekilde serbest bırakılmaları yönündeki çağrısını yineledi.

İsrail'in saldırıları sonucu Gazze'de can kaybının yükselemeye devam ettiğinin altını çizen DiCarlo, "Gazze'de yıkımı ve ölümü sonlandırmaya çalışırken, işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te alarm verici durumu göz ardı edemeyiz." uyarısı yaptı.

İşgali sonlandırma ve iki devletli çözüm hedeflerinden giderek uzaklaşıldığını belirten DiCarlo, "Bu hedeflere ulaşmak için tarafları desteklemek bizim sorumluluğumuz." ifadesini kullandı.