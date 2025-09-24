BM Genel Kurulu başladı, güvenlik önlemleri sıklaştırıldı

Bölgede güvenlik K9 köpekleri ve metal bariyerlerle sağlanıyor. Ayrıca Federal Araştırma Bürosu (FBI), BM polisi ve federal yönetime bağlı diğer güvenlik birimleri sokaklarda nöbet tutuyor.

Türkevi’nin de bulunduğu 1. Cadde trafiğe kapatılırken polisler bölgede kuş uçurtmuyor. Zaman zaman bomba kontrollerinin de yapıldığı sokaklarda ABD Gizli Servisi de güvenliği sağlıyor. Olağanüstü güvenlik tedbirlerinin alındığı New York caddelerinin büyük bir kısmı da ulaşıma kapatıldı.

New York caddelerinin yanı sıra pek çok helikopter gün boyu BM binası ve çevresinde kontrol yapıyor. Ayrıca Hudson Nehri'nden de polis tekneleri sürekli olarak görev yürütüyor.