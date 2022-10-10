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BM Genel Sekreteri Guterres'ten Ukrayna açıklaması

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırıları hakkında açıklamada bulunan BM Genel Sekreteri Guterres, 'Her zaman olduğu gibi en yüksek bedeli siviller ödüyor' ifadelerini kullandı.

Haber Giriş: 10 Ekim 2022 Pazartesi - 19:56
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BM Genel Sekreteri Guterres'ten Ukrayna açıklaması

BM Genel Sekreteri Guterres'ten Ukrayna açıklaması
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Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Kırım Köprüsü'ne yapılan bombalı saldırının ardından Rus ordusu tarafından Ukrayna'nın birçok kentine gerçekleştirilen füze saldırıları hakkında açıklamada bulundu.

Guterres adına Sözcüsü Stephane Dujarric tarafından yapılan yazılı açıklamada, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırılarını “kabul edilemez bir tırmanış” olarak nitelendirildi. Açıklamada, “Genel Sekreter, Rusya Silahlı Kuvvetleri’nin Ukrayna genelindeki şehirlere düzenlediği ve bildirildiğine göre sivil alanlarda geniş çaplı hasara yol açan, düzinelerce insanın ölümüne ve yaralanmasına neden olan büyük ölçekli füze saldırılarından dolayı derin bir şok içerisinde” denildi.

Açıklamada, “Bu, savaşın kabul edilemez bir başka tırmanışını oluşturuyor ve her zaman olduğu gibi en yüksek bedeli siviller ödüyor” ifadeleri kullanıldı.

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