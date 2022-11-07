BM İklim Zirvesi liderler konferansı başladı

Mısır'ın Şarm el-Şeyh kentinde düzenlenen Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 27. Taraflar Konferansı (COP27) liderler düzeyinde başladı.
Toplantıya ev sahipliği yapan Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ve Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres İngiltere Başbakanı Rishi Sunak'ı karşıladı.
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