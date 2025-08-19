BM ILO Heyeti Vali Erol’u Ziyaret Etti



Ali Yazan Ordu/ Yeniçağ

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Vali Muammer Erol, “Dünya ülkelerinde çocuk işçiliğini önlemeye yönelik çaba, gayret ve emek sarf eden siz değerli konuklarımızı ilimizde görmekten ve ağırlamaktan mutluluk duyduk. Öncelikle şehrimize hoş geldiniz diyorum. İnşallah burada faydalı bir çalışma programı gerçekleştirirsiniz. Ben her zaman şunu ifade ediyorum; ‘daha iyi iyinin düşmanıdır’. Eksiklerimiz varsa onları da gidererek, hep daha iyiye ulaşmanın gayreti içinde olacağız. Sizlerin de bu konudaki çabasını, gayretini emeğini takdir ediyoruz” diye konuştu.

Ordu’nun çok güzel bir şehir olduğunu vurgulayarak konuşmasına başlayan ILO Türkiye Ofisi Direktörü Yasser Hassan, “Bu güzel şehirde olmak bizler için büyük onur. Ordu, çok güzel bir şehir. Hele gece manzarası olağanüstü güzel. Sayın Valim, bizlere zaman ayırmanızdan ve projelerimize vermiş olduğunuz desteklerden dolayı teşekkür ediyorum. Buraya delegasyonla birlikte geldik. Çocuk işçiliğini önlemeye yönelik projemizin paydaşları bizlerle. Proje paydaşlarımızla birlikte Ordu’da 12 yıldır çok başarılı bir çalışma yürütüyoruz. Bu proje sayesinde mevsimlik tarım işçilerimizin çocukları iş ortamından uzak tutuldu. Türkiye’nin çocuk işçiliğinin önlenmesi konusundaki çalışmaları ve politikaları takdire şayan. Ordu’da da bunun rol model uygulamasını görüyoruz. Bizim ana hedefimiz, yerel seviyede farkındalığın artırılmasıdır. Bu çerçevede çok başarılı çalışmalar yapıldı ve yapılıyor. Bu vesileyle sizlere ve çalışma arkadaşlarınıza teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

Heyette bulunan diğer katılımcılar da çocuk işçiliğinin önlenmesi konusunda bugüne kadar yapılan çalışmalar, faaliyetler ve bundan sonra yapılacak çalışmalar hakkındaki düşüncelerini Vali Muammer Erol ile paylaştı.