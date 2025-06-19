BM, İran-İsrail savaşını görüşmek üzere toplanıyor

İran, İsrail ile devam eden çatışmalara ABD’yi doğrudan çatışmalara müdahil olmakla suçlayarak, Birleşmiş Milletlere (BM) başvurdu. İran, BM Güvenlik Konseyi’ne yaptığı resmi başvuruda, "ABD'nin bu yasadışı kampanyaya doğrudan müdahil olduğuna dair artan ve inkar edilemez kanıtların" bulunduğunu ileri sürerek, durumun tehlikeli biçimde tırmandığını bildirdi. Tahran yönetimi, bölgesel güvenliğin tehdit altında olduğunu vurgulayarak Güvenlik Konseyi'ni acil toplanmaya çağırdı.

Haziran ayında Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin dönem başkanlığını üstlenen Guyana, Konseyin İsrail ile İran arasındaki devam eden düşmanlıkları görüşmek üzere Cuma günü acil toplanacağını bildirdi.

AFP'ye konuşan bir diplomat, İsrail'in geçen Cuma günü gerçekleştirdiği saldırının ardından yapılan ilk acil toplantıdan sonra, bu ikinci oturumun İran tarafından talep edildiğini Rusya, Çin, Cezayir ve Pakistan'ın da destek verdiğini söyledi.