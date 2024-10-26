BM İsrail'in İran'a saldırısından dolayı "derin endişe" duyuyor

Dujarric, yazılı açıklamasında, İsrail Savunma Kuvvetleri'nin gece saatlerinde İran'daki hedeflere gerçekleştirdiği saldırının ardından, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in Orta Doğu'da artan gerilimlerden kaygı duyduğunu belirtti.

Dujarric, "Tüm tırmandırma eylemleri kınanmalıdır ve durdurulmalıdır." ifadesini kullanarak, Guterres'in tüm taraflara Gazze ve Lübnan dahil olmak üzere askeri eylemleri durdurmaları ve bölgesel savaşı önlemek için diplomasi yoluna dönmeleri çağrısını acilen yinelediğini vurguladı.

İsrail, İran'ın 1 Ekim'deki füze saldırılarına misilleme olarak İran'daki askeri hedeflere saldırı düzenlediğini bildirdi. İran ise, Tahran ve ülkenin batısındaki Huzistan ve İlam eyaletlerinde hedef alınan bazı askeri noktaların hava savunma sistemleri tarafından "başarıyla" karşılandığını, ancak bazı bölgelerde "sınırlı hasar" meydana geldiğini açıkladı.

Ayrıca, İran ordusu, saldırılarda iki askerin hayatını kaybettiğini duyurdu. Bu olaylar, bölgedeki gerilimi artırarak, uluslararası toplumun dikkatini yeniden Orta Doğu'daki çatışmalara yönlendirmiş durumda.