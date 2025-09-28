BM, İstanbul'a mı taşınıyor? Dikkat çeken açıklama

ABD Başkanı Donald Trump, Birleşmiş Milletler’e yapılan mali katkıları ciddi şekilde azaltmış, Washington’un siyasi gerekçelerle bazı liderlere vize vermemesi eleştiri konusu olmuştu.

Birleşmiş Milletler Genel Merkezi’nin ABD’nin mali baskıları ve siyasi kısıtlamaları sebebiyle taşınabileceğini duyuran Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Sözcüsü Stephane Dujarric, İstanbul’un da seçenekler arasında olduğunu açıkladı.

BM, İSTANBULA MI TAŞINIYOR?

Dujarric, TRT World’ün, “BM’nin İstanbul’a taşınma ihtimali var mı?” sorusuna yanıt vererek, İstanbul'un birçok BM kuruluşunun bölgesel merkezine ev sahipliği yaptığını hatırlatarak bu nedenle seçenekler arasında sürekli değerlendirildiğini belirtti.

Öte yandan önceki gün BM 80. Genel Kurulu'na katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump ile Beyaz Saray'da bir araya gelerek 'dostluk' mesajı vererek Türkiye'nin F-35 programına dönmesi ve S-400 alımı sebebiyle uygulanan yaptırımların kaldırılması talebini, Boeing anlaşmasını, Suriye ve Rusya'yı görüşmüştü. Büyükelçi Tom Barrack'ın 'Meşruiyet' açıklaması ise gündem oldu.

