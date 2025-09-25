BM kürsüsünde 58 yıl sonra Suriye lideri

58 yıl sonra BM kürsüsünden hitap eden ilk Suriye lideri olan Şara, "Önceki yönetim, 1 milyon masumu öldürdü. Milyonlarcasını yuvalarından çıkardı. 2 milyon konutu yok ettiler. Silahsız suçsuz insanlara kimyasal silahlarla saldırdılar. Kadınları ve çocukları katlettiler. Masum halkı zehirli gazlarla öldürerek gerçeği bastırmaya çalıştılar. İntikam duygusuyla değil; hak için savaştık" sözlerini kullandı.

Suriye Devlet Başkanı Şara, özellikle Türkiye başta olmak üzere kendilerine destek veren ülkelere minnettarlık dile getirdi.