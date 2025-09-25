BM kürsüsünde 58 yıl sonra Suriye lideri

Kaynak: AA
BM kürsüsünde 58 yıl sonra Suriye lideri

Suriye Devlet Başkanı Ahmed Şara, Birleşmiş Milletler'in (BM) 80. Genel Kurulu'nda değerlendirmelerde bulundu.

58 yıl sonra BM kürsüsünden hitap eden ilk Suriye lideri olan Şara, "Önceki yönetim, 1 milyon masumu öldürdü. Milyonlarcasını yuvalarından çıkardı. 2 milyon konutu yok ettiler. Silahsız suçsuz insanlara kimyasal silahlarla saldırdılar. Kadınları ve çocukları katlettiler. Masum halkı zehirli gazlarla öldürerek gerçeği bastırmaya çalıştılar. İntikam duygusuyla değil; hak için savaştık" sözlerini kullandı.

Suriye Devlet Başkanı Şara, özellikle Türkiye başta olmak üzere kendilerine destek veren ülkelere minnettarlık dile getirdi.

