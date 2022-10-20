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BM: Libya’da 1,3 milyon kişi acil insani yardıma muhtaç

Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı, Libya’da 1,3 milyon kişinin acil insani yardıma muhtaç olduğunu açıkladı. 699 bin kişinin gıda güvensizliği sorunuyla karşı karşıya olduğu belirtildi.

Haber Giriş: 20 Ekim 2022 Perşembe - 17:45
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BM: Libya’da 1,3 milyon kişi acil insani yardıma muhtaç

BM: Libya’da 1,3 milyon kişi acil insani yardıma muhtaç
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Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP), konuya dair resmi internet sitesinde yayınladığı raporda, acil insani yardıma muhtaç olanlardan 699 bininin gıda güvensizliği sorunuyla karşı karşıya olduğunu açıkladı.

Libya hükümetinin ve sivil toplum kuruluşlarının çatışmalardan kalan mayınları ve patlayıcıları temizlemesi sonrası bu yıl içerisinde 278 bin Libyalının evlerine dönebildiği belirtilen raporda, "2021'de insani yardım kuruluşları, çatışmalardan etkilenen Libyalılar ve düzensiz göçmenler de dahil olmak üzere yardıma muhtaç 450 binden fazla kişiye ulaştı" sözleri kullanıldı.

Raporda, istikrarın sağlanması halinde Libya İnsani Müdahale Planı'nın (HRP) çok daha iyi şekilde uygulanabileceği belirtilerek, ‘’Libya'daki ailelerin yüzde 13’üne tekabül eden 1,3 milyon Libyalı acil insani yardıma muhtaç’’ denildi.

Libya'nın doğusundaki silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'in başkent Trablus'u ele geçirmek için 4 Nisan 2019'da saldırı emri vermesiyle ülke yeniden şiddet sarmalına sürüklenmişti.

Hafter saflarındaki Rus güvenlik şirketi Wagner'e bağlı paralı askerlerin, Trablus'un güneyindeki sivil yerleşim bölgelerinden çekilirken çok sayıda mayın ve el yapımı patlayıcı tuzakladıkları ortaya çıkmıştı.

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