BM Papa için bayrakları yarıya indirdi

Düzenleme: Kaynak: AA
BM Papa için bayrakları yarıya indirdi

Papa Franciscus’un vefatı sonrası BM Cenevre Ofisi’nde bayraklar yarıya indirildi. BM, devlet başkanı vefatlarında bayrakları yarıya çekiyor. Papa, 21 Nisan’da hayatını kaybetmişti.

Yerleşke içerisindeki BM bayrakları, Papa'nın ölümü ve saygı göstergesi gerekçesiyle yarıya indirildi.

Kurumun X platformundan yapılan paylaşımında, şu ifadelere yer verildi:

"BM Cenevre Ofisi'ndeki BM bayrağı, Papa Franciscus'un ölümünün ardından yarıya indirildi. Bir BM üyesi veya gözlemci ülkenin devlet veya hükümet başkanı öldüğünde tüm ulusal bayraklar indirilir ve BM bayrağı yarıya indirilir."

Papa Franciscus, 21 Nisan'da hayatını kaybetmişti.

Papa seçimi öncesi sürpriz gelişmePapa seçimi öncesi sürpriz gelişme

Katolik dünyası yeni liderini seçiyor: Yeni Papa 7 Mayıs’ta seçilecek! Gözler Vatikan'daKatolik dünyası yeni liderini seçiyor: Yeni Papa 7 Mayıs’ta seçilecek! Gözler Vatikan'da

Son Haberler
New York borsası düşüşle açıldı: Tarife belirsizliği etkii! (29 Nisan 2025)
New York borsası düşüşle açıldı!
İstanbul'da hasarlı bina sayısı belli oldu! Bakan açıkladı
İstanbul'da hasarlı bina sayısı belli oldu! Bakan açıkladı
Adana’da inek bataklığa saplandı: Ekipler seferber oldu
Adana’da inek bataklığa saplandı: Ekipler seferber oldu
Erdoğan'a hayatının şokunu yaşatacak anket. Bu kadarını kimse tahmin etmiyordu
Erdoğan'a hayatının şokunu yaşatacak anket. Bu kadarını kimse tahmin etmiyordu
İtalya basınında Erdoğan'ı şoke eden röportaj: Rakibi hapiste bile ondan güçlü
İtalya basınında Erdoğan'ı şoke eden röportaj: Rakibi hapiste bile ondan güçlü