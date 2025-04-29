BM Papa için bayrakları yarıya indirdi

Yerleşke içerisindeki BM bayrakları, Papa'nın ölümü ve saygı göstergesi gerekçesiyle yarıya indirildi.

Kurumun X platformundan yapılan paylaşımında, şu ifadelere yer verildi:

"BM Cenevre Ofisi'ndeki BM bayrağı, Papa Franciscus'un ölümünün ardından yarıya indirildi. Bir BM üyesi veya gözlemci ülkenin devlet veya hükümet başkanı öldüğünde tüm ulusal bayraklar indirilir ve BM bayrağı yarıya indirilir."

Papa Franciscus, 21 Nisan'da hayatını kaybetmişti.

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