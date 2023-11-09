BM Refah sınır kapısı dışında yeni kapıların açılmasını istedi

Birleşmiş Milletler (BM) İnsani İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı ve Acil Yardım Koordinatörü Martin Griffiths, İsrail'in saldırdığı Gazze'ye insani yardımların tek bir kapıdan ulaştırılmasının yeterli olmayacağını dile getirdi.

KAYNAK: AA
BM Refah sınır kapısı dışında yeni kapıların açılmasını istedi

Griffiths, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un talebiyle Paris'te düzenlenen "Gazze'deki Siviller için Uluslararası İnsani Konferans"ta konuştu.

Tüm tarafların uluslararası insancıl hukuka uyması ve insan onuruna saygı duyması gerektiğini belirten Griffiths, sivillerin korunması çağrısını yineledi.

Griffiths, Gazze'de "güvenli bölge" olarak belirtilen alanlarda dahi sivillerin güvende olmadığını ve bu konuda endişe duyduklarını belirtti.

Gazze'ye su ve gıda gibi yardımların ulaştırılmasının güçlendirilmesi gerektiğini vurgulayan Griffiths, bölgedeki insanların ihtiyaçlarının giderek artacağını, bu nedenle yardımların tek bir kapıdan ulaştırılmasının yeterli olmayacağına dikkati çekti.

İsrail bombardımanı nedeniyle büyük yıkımın yaşandığı Gazze'ye insani yardımlar Mısır sınırındaki Refah Sınır Kapısı'ndan sağlanıyor.

Öne Çıkanlar
BİM market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. BİM 10 Kasım Cuma aktüel ürünler fiyat listesi
BİM market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. BİM 10 Kasım Cuma aktüel ürünler fiyat listesi
Erman Toroğlu’ndan kaset iddiası: TFF için yolun sonu gözüktü
Erman Toroğlu’ndan kaset iddiası: TFF için yolun sonu gözüktü
ŞOK market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. ŞOK 8 14 Kasım Çarşamba aktüel ürünler fiyat listesi
ŞOK market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. ŞOK 8 14 Kasım Çarşamba aktüel ürünler fiyat listesi
A101 market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. A101 9 Kasım Perşembe aktüel ürünler fiyat listesi
A101 market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. A101 9 Kasım Perşembe aktüel ürünler fiyat listesi
MasterChef All Star 144. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 144. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
BİM market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. BİM 7 Kasım Salı aktüel ürünler fiyat listesi
BİM market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. BİM 7 Kasım Salı aktüel ürünler fiyat listesi
Son Haberler
TFF günler sonra çok ağır iddialara madde madde cevap verdi Spor
TFF günler sonra çok ağır iddialara madde madde cevap verdi
Yalı Çapkını’na sürpriz oyuncu. Şefika’nın kızı yalıya geliyor Magazin
Yalı Çapkını’na sürpriz oyuncu. Şefika’nın kızı yalıya geliyor
Tüm dünyada serbest çalışanların sayısı 1,5 milyarı aştı Gündem
Tüm dünyada serbest çalışanların sayısı 1,5 milyarı aştı
Son Dakika... İşte Barış Pehlivan'ın savunması. Tolga Şahin adliyeden anbean bildiriyor Gündem
Son Dakika... İşte Barış Pehlivan'ın savunması. Tolga Şahin adliyeden anbean bildiriyor
Öğrencilerin kavgası kamerada Gündem
Öğrencilerin kavgası kamerada
İsrail Batı Şeria’ya baskın düzenledi: 8 ölü Dünya
İsrail Batı Şeria’ya baskın düzenledi: 8 ölü
Kastamonu’da virajı alamayan otomobil bariyerlere çarptı Gündem
Kastamonu’da virajı alamayan otomobil bariyerlere çarptı