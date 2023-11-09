BM Refah sınır kapısı dışında yeni kapıların açılmasını istedi

Griffiths, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un talebiyle Paris'te düzenlenen "Gazze'deki Siviller için Uluslararası İnsani Konferans"ta konuştu.

Tüm tarafların uluslararası insancıl hukuka uyması ve insan onuruna saygı duyması gerektiğini belirten Griffiths, sivillerin korunması çağrısını yineledi.

Griffiths, Gazze'de "güvenli bölge" olarak belirtilen alanlarda dahi sivillerin güvende olmadığını ve bu konuda endişe duyduklarını belirtti.

Gazze'ye su ve gıda gibi yardımların ulaştırılmasının güçlendirilmesi gerektiğini vurgulayan Griffiths, bölgedeki insanların ihtiyaçlarının giderek artacağını, bu nedenle yardımların tek bir kapıdan ulaştırılmasının yeterli olmayacağına dikkati çekti.

İsrail bombardımanı nedeniyle büyük yıkımın yaşandığı Gazze'ye insani yardımlar Mısır sınırındaki Refah Sınır Kapısı'ndan sağlanıyor.