BM: Silahlı çatışmada çocuklara zarar vermenin hiçbir gerekçesi olamaz

BM Güvenlik Konseyi'nde düzenlenen oturumda, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in "Çocuklar ve Silahlı Çatışmalar" raporu ele alındı.

BM Genel Sekreteri'nin Çocuklar ve Silahlı Çatışmalar Özel Temsilcisi Virginia Gamba, oturumda yaptığı konuşmada, çocukların korunması gerektiğini vurgulayarak, özellikle Gazze, işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'teki çocukların yaşadığı acıya dikkat çekti.

Gamba, bu bölgelerde çocukların maruz kaldığı ölüm, yaralanma ve kaçırılma vakalarının endişe verici boyutlarda olduğunu belirtti.

BM Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) İcra Direktörü Yardımcısı Ted Chaiban ise 2023'te çocuklara yönelik ihlallerde yüzde 21 artış yaşandığına dikkat çekerek, dünya genelinde çocukların yaşadığı ciddi risklere ve krizlere işaret etti.

Chaiban, özellikle Gazze'de insani yardımın engellenmesi nedeniyle çocukların beslenme sorunlarıyla mücadele ettiklerini ve çocuk istismarının yaygın olduğunu ifade etti.

BM yetkilileri, tüm ülkelerden uluslararası hukuk ve insancıl normlara saygı göstermelerini ve çocuk haklarını korumalarını talep etti.