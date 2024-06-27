BM "Sudan eşi benzeri görülmemiş açlık felaketiyle karşı karşıya"

Roma merkezli FAO ve WFP ile New York merkezli UNICEF'in ortak açıklamasında, Sudan'a yönelik yeni gıda güvenliği projeksiyonlarının "endişe verici boyutlarda" olduğu vurgulandı. Ülkenin 2000'li yılların başındaki Darfur krizinden bu yana benzeri görülmemiş bir açlık tehlikesiyle karşı karşıya olduğu belirtilen açıklamada, uzun süredir devam eden çatışmaların ve kötüleşen ekonomik koşulların Sudan halkının gıda güvenliğini ciddi şekilde tehdit ettiği ifade edildi.

Açıklamada, Sudan'da yaşanan acil durumun, özellikle çocukların ve savunmasız grupların koşullarının hızla kötüleştiği vurgulanarak, uluslararası toplumdan acil insani yardım ve destek talep edildi. FAO Genel Direktörü Çü Dongyü, Sudan'daki milyonlarca insanın hayatının risk altında olduğunu ve gıda güvenliği durumunun derinleştiğini belirterek, acil olarak 60 milyon dolarlık finansmanın sağlanmasının gerekliliğine dikkat çekti.

WFP İcra Direktörü Cindy McCain ise Sudan'daki ekibin zorlu koşullarda çalışarak hayat kurtaran yardımları ulaştırmaya devam ettiğini ve bu süreçte daha fazla insani yardım erişimi ve finansman sağlanması gerektiğini vurguladı.

UNICEF İcra Direktörü Catherine Russell ise Sudan'daki çatışmanın çocuklar üzerindeki yıkıcı etkisine dikkat çekerek, uluslararası toplumun ortak eylem ve finansmanla duruma müdahale etmesi gerektiğini ifade etti.