BM: UNRWA'ya 453 saldırı düzenlendi

UNRWA tarafından sosyal medya platformu X hesabından yapılan açıklamada, İsrail'in aylardır devam eden saldırılarının BM tesisleri ve içindeki insanları ciddi şekilde etkilediği belirtildi. Açıklamada, savaşın başından bu yana UNRWA tesislerine ve içindeki insanlara yönelik 453 saldırının kaydedildiği, Gazze'deki okulların üçte ikisinin vurulduğu ve tesislerde barınan 524 kişinin hayatını kaybettiği ifade edildi. BM'ye ait tesislerin, okulların ve sığınakların hedef alınmaması gerektiği vurgulanan açıklamada, "derhal ateşkes" çağrısı yapıldı.

İsrail'in son 4 günde 4 okula düzenlediği saldırılarda en az 50 kişi hayatını kaybetti. Gazze'de UNRWA'ya ait 183 okul bulunuyor. İsrail'in 6 Temmuz'da Gazze'nin orta kesiminde yer alan Nuseyrat'ta UNRWA'ya ait bir okula düzenlediği saldırıda, çoğu kadın ve çocuk olmak üzere en az 16 kişi öldü, 50 kişi yaralandı. Ertesi gün, 7 Temmuz'da Gazze'nin kuzeyinde yerinden edilmiş Filistinlilerin sığındığı Kutsal Aile Okulu bombalandı ve 4 Filistinli hayatını kaybetti. 8 Temmuz'da yine Nuseyrat'ta UNRWA'ya ait bir okul daha hedef alındı, bu saldırıda ölen olmadı ancak çok sayıda kişi yaralandı. Son olarak, 9 Temmuz'da Gazze'nin güneyindeki Han Yunus'ta yerinden edilmiş Filistinlilerin sığındığı okul bombalandı ve en az 30 Filistinli öldü, birçok kişi yaralandı.