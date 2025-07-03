BM Zirvesi'nde soğuk rüzgârlar esti: Mali'den Cezayir'e sert terörizm iması

Mali, Sahel’de artan saldırıların gölgesinde Cezayir’i dolaylı biçimde suçladı. İspanya’nın Sevilla kentinde düzenlenen 4. BM Kalkınma Finansmanı Konferansı’nda konuşan Mali Başbakanı Abdoulaye Maiga, bölge ülkelerinin "dış destekli dayatılmış bir terörle" yüzleştiğini söyledi. Açıklama, başta Cezayir olmak üzere bölgesel gerilimleri yeniden alevlendirdi.

Mali, Nijer ve Burkina Faso’nun oluşturduğu Sahel Devletleri İttifakı (AES), Eylül 2023’te kurulmuştu. Mali hükümeti şimdi bu birliği bölgesel bir güç odağına dönüştürmek istiyor. Nisan ayında ise Bamako, Niamey ve Ouagadougou, Cezayir’deki büyükelçilerini istişare amacıyla geri çağırmıştı. Gerekçe, Cezayir ordusunun Mali topraklarına izinsiz girmesiydi.

1 Temmuz sabahı Mali ordusunun çeşitli üslerine düzenlenen eş zamanlı saldırılar sonrası, Mali Genelkurmay Başkanlığı açıklama yaptı. Yerel kaynaklara göre, saldırılar Niono, Sandaré, Kayes ve Nioro du Sahel gibi kritik noktalarda gerçekleşti.

Bu gerilim sürecinde, Fas Kralı 6. Muhammed de AES dışişleri bakanlarını 28 Nisan’da kabul etmişti. Fas, AES ülkeleriyle askeri işbirliği anlaşmaları imzaladı; birliklerin bazıları Fas’ta eğitim alıyor.