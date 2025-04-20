BM’den ABD’ye Yemen uyarısı: Sivil ölümler endişe verici!

Düzenleme: Kaynak: DHA
BM’den ABD’ye Yemen uyarısı: Sivil ölümler endişe verici!

Birleşmiş Milletler, ABD'nin 17-18 Nisan'da Yemen'e düzenlediği hava saldırılarına ilişkin yazılı bir açıklama yaptı.

BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric’in açıklamasında, “Genel Sekreter, ABD’nin 17 ve 18 Nisan’da Yemen’in Ras İsa Limanı ve çevresinde gerçekleştirdiği, çok sayıda sivilin hayatını kaybetmesine ve 5 insani yardım görevlisinin yaralanmasına neden olan hava saldırılarından derin endişe duymaktadır” ifadeleri kullanıldı.

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Açıklamada, saldırıların ardından bölgeye insani yardım ulaştırıldığı belirtilirken, hava saldırılarının liman altyapısında ciddi hasara yol açtığı ve petrol sızıntılarının Kızıldeniz’e ulaşabileceği yönündeki raporlara dikkat çekildi. Ayrıca, Husilerin Kızıldeniz’deki ticari gemilere yönelik saldırılarının durdurulması için çağrı yapıldı.

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