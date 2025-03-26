BM'den endişelendiren Yemen açıklaması

IOM'den, çatışmaların 11. yılına girdiği Yemen'deki duruma ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

Ülkenin acımasız bir acının pençesinde kalmaya devam ettiği belirtilen açıklamada, "Yaklaşık 20 milyon insan hayatta kalmak için yardıma ihtiyaç duyuyor. Birçoğu tekrarlanan yerinden edilmelere, artan açlığa ve temel hizmetlerin çöküşüne katlandı. Yemen'de tahmini 4,8 milyon kişi yerinden edilmiş durumda, birçoğu sert hava koşullarına karşı çok az koruma sağlayan ve temel hizmetlere asgari düzeyde erişim sağlayan geçici barınaklarda yaşıyor." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, başta kadın ve çocukların şiddet, yetersiz beslenme ve kritik sağlık durumuna maruz kaldığına işaret edildi.

Yemen'deki sel, kuraklık ve aşırı hava koşullarının da durumu kötüleştirdiği vurgulanan açıklamada, bu durumun halihazırda kötü durumu daha da kötüleştirdiğine dikkati çekildi.

Açıklamada, "Mahsur kalan göçmenler, kaçma şansı çok az olanlar acımasız koşullarla karşı karşıya kalıyor. Ancak, fon eksikliği kötüleştikçe, insani yardım çabaları yetişemiyor ve sayısız insanı acil ihtiyaç içinde bırakıyor." ifadeleri kullanıldı.

Ramazan Bayramı yaklaşırken Yemen'deki krizin daha fazla hissedildiğine işaret edilen açıklamada, ülkedeki birçok kişinin iftar için yeterli gıda bulamadığına değinildi.

Dünya genelinde Müslümanların Ramazan bayramına hazırlandığı hatırlatılan açıklamada, Yemenlilerin bu bayramı da savaşın gölgesinde ve imkansızlıklarla karşılayacağı belirtildi.

"YEMEN, DÜNYANIN EN CİDDİ İNSANİ KRİZLERİNDEN BİRİ OLMAYA DEVAM EDİYOR"

Açıklamada görüşlerine yer verilen IOM Genel Direktörü Amy Pope, Yemen’deki savaşa küresel ilginin azaldığını ancak bunu yaşayanlar için acının hiç bitmediğini ifade etti.

Pope, "10 yıldan fazla süren çatışma, yerinden edilme ve ekonomik çöküşün ardından Yemen, dünyanın en ciddi insani krizlerinden biri olmaya devam ediyor. Ancak küresel ilgi başka yerlere kaydıkça fonlama azalıyor. Şu anda milyonlarca insanın geride kalmasını önlemek için her zamankinden daha fazla küresel dayanışmaya ihtiyaç var." değerlendirmesinde bulundu.