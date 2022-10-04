﻿BM'den faiz indirme çağrısı

Birleşmiş Milletler Ticaret ve Kalkınma Konferansı, 2022 Ticaret ve Kalkınma Raporu'nu yayımladı.

Raporda bu yılki küresel büyüme rakamları değerlendirilirken geleceğe dair öngörüler paylaşıldı.

Raporda, gelişmiş ekonomilerdeki hızlı faiz artışları ve mali sıkılaşmanın küresel ekonomideki yavaşlamayı gerilemeye dönüştürdüğüne dikkat çekildi.

DÜNYA İÇİN RESESYON TEHLİKESİ

Raporda, gelişmiş ekonomilerdeki para politikası hamlelerinin dünyayı küresel resesyona itme riskini taşıdığının altı çizildi.

Bu durumun 2008'deki mali krizden ve 2020'deki Korona virüs şokundan daha kötü zarar verme riski olduğu aktarıldı.

Yüksek faiz oranlarıyla fiyatları aşağı çekebilmeye yönelik herhangi bir düşüncenin "ihtiyatsız bir kumar" olduğu vurgulandı.

Raporda, faiz artırımları yüzünden gelişmekte olan 90 ülkenin ulusal parasının bu yıl dolar karşısında yüzde 10'dan fazla değer kaybettiğine işaret edildi.

Merkez bankaları faiz indirimine davet edildi.

Küresel ekonomik büyümeye ilişkin beklentilerin kötüleştiği belirtilen raporda, dünya ekonomisinin bu yıl yüzde 2,5 gelecek yıl ise yüzde 2,2 büyümesinin beklendiği bildirildi. (AA)