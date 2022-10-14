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BM'den Finlandiya'ya suçlama  

BM, Finlandiya hükümetinin, Suriye'nin kuzeyindeki Hol Kampı'nda bulunan bazı Fin vatandaşı çocukları kurtarmayarak haklarını ihlal ettiğini bildirdi.

Haber Giriş: 14 Ekim 2022 Cuma - 16:21
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BM'den Finlandiya'ya suçlama  

BM'den Finlandiya'ya suçlama  
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Suriye'nin kuzeyinde terör örgütü YPG/PKK'nın kontrolündeki, IŞİD'li teröristler ve ailelerinin tutulduğu Hol Kampı'nda bulunan 6 Fin vatandaşı çocuk hakkındaki şikayet dosyalarını inceleyen BM Çocuk Hakları Komitesi üyeleri, bulgularını ortak yazılı açıklamada paylaştı.

Açıklamada, kamptaki çocukların insan hayatını tehdit edici şartlarda tutulmalarının "insanlık dışı ve aşağılayıcı bir muamele" olduğu belirtildi.

Finlandiya'nın kamptaki çocukları koruma ve vatanlarına geri döndürme sorumluluğunun bulunduğuna işaret edilen açıklamada, 6 çocuktan 3'ünün ailelerinin yardımıyla kamptan ayrılabildiği fakat diğer 3 çocuğun ise hala esir tutulduğu bilgisi verildi.

Esir çocukların yakınlarından Komiteye yazılan dilekçede Hol Kampı'nda Fin vatandaşı 33 çocuğun daha tutulduğu belirtilerek, "Kamptaki çocukların durumunun genellikle insanlık dışı olduğu ve su, gıda, sağlık yardımı gibi temel ihtiyaçlardan mahrum bırakıldıkları bilgisini aldık" ifadesi kullanıldı.

Finlandiya hükümetinin şimdiye kadar vatandaşlarını kurtarma çabası içine girmeyerek kamptaki çocukların haklarını ihlal ettiği kaydedilen açıklamada, "Finlandiya'ya bu çocukların haklarını korumak ve çocukları ailelerine teslim etmek için tedbir alma çağrısı yapıyoruz" denildi.

HOL KAMPI

YPG/PKK, Hol beldesinde Nisan 2017'de kurduğu kampta Deyrizor'daki terör örgütü IŞİD üyeleri ve aileleri ile çatışmalardan kaçan sivilleri tutuyor.

Kampta örgütün alıkoyduğu siviller, insanlık dışı şartlarda barındırılıyor.Hijyenik olmayan lavabo ve duş kabinleri, yırtık çadırlar, son kullanma tarihi geçmiş yiyecekler, kronik rahatsızlıkları bulunanlara ilaç temin edilmemesi, hasta bakımı yapılmaması kamptaki başlıca sorunlar arasında yer alıyor.

BM ve sivil toplum örgütleri, sık sık Hol Kampı'ndaki insani durumun giderek kötüleştiği uyarısında bulunuyor ve IŞİD militanlarının tutulduğu merkezlere erişim talep ediyor. BM'ye göre 10 bin kişi kapasiteli Hol Kampı'nda bunun 7-8 katı kişi tutuluyor ve çoğunluğunu kadınlarla çocuklar oluşturuyor.

Hol Kampı'nda yaklaşık 50 ülkeden birkaç bin yabancı terörist savaşçının yanı sıra çok sayıda Suriyeli ve Iraklı terörist bulunuyor.(AA)

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