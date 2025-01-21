BM'den Gazze açıklaması: Birçok ailenin dönecek bir evi yok

Birleşmiş Milletler (BM), İsrail ve Hamas arasında gerçekleştirilen ateşkes sonrası Filistinlilerin evlerine döndüğü anları paylaşarak, "Pek çok aile için enkazdan başka dönecek bir şey yok" ifadelerini kullandı.

Hamas ile İsrail arasında, 15 Ocak'ta açıklanan ve pazar günü yürürlüğe giren Gazze Şeridi'ndeki esir değişim anlaşması ile ateşkes kapsamında iki taraf arasında esir takası gerçekleşti. BM ateşkes onrası yaptığı açıklamada, durumu memnuniyetle karşıladıklarını fakat birçok sivilin dönecek bir evi olmadığını belirtti. Açıklamada, "BM'nin önceliği bu çatışmanın yol açtığı muazzam acıyı hafifletmektir. Ancak pek çok aile için enkazdan başka dönecek bir şey yok" denildi.