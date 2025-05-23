BM'den Gazze'ye ilişkin tedirgin eden rapor!

Birleşmiş Milletler (BM) Uluslararası Göç Örgütü (IOM), İsrail'in yoğun saldırıları ve ablukası altında bulunan Gazze'de, son bir haftada 172 binden fazla kişinin yerinden edildiğini bildirdi.

IOM, Gazze'de yaşananlara ilişkin X sosyal medya platformundan paylaşımda bulundu.

Gazze'de tekrarlanan ve yaygın yerinden edilmelerin sürdüğü bildirilen paylaşımda, "18 Mart'taki ateşkesin son bulmasının ardından yaklaşık 610 bin kişi şiddetten veya yerinden edilme emirlerinden kaçtı. Ailelerin şimdi yardıma ihtiyacı var." ifadesi kullanıldı.

Paylaşımda, son 24 saatte 10 binden, son bir haftada ise 172 binden fazla kişinin yerinden edildiği kaydedilerek, acilen "ilkeli insani erişim" çağrısı yer aldı.

İSRAİL, GAZZE'DEKİ FİLİSTİNLİLERİ GÖÇE ZORLUYOR

İsrail ordusu, 18 Mayıs'ta Gazze'deki işgali kalıcı hale getirmek için kara saldırılarını genişletmişti. İşgallerin yanı sıra İsrail ordusu hemen hemen her gün yayımladığı "tahliye emirleriyle" Gazze'deki Filistinlileri göçe zorluyor.

İsrail saldırıları nedeniyle Gazze'de halk 7 Ekim 2023'ten bu yana defalarca zorla yerinden edildi ve edilmeye devam ediyor.

Başbakan Binyamin Netanyahu dün yaptığı açıklamada, Gazze'nin tamamını işgal etmeyi amaçladıklarını söylemişti.