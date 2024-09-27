BM'den korkutan Haiti raporu: 3.661 kişi hayatını kaybetti

Birleşmiş Milletler’in verilerine göre, 2024’ün ilk yarısında Haiti’de çete şiddeti nedeniyle en az 3.661 kişi hayatını kaybetti. BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliği (OHCHR), Ocak ve Haziran ayları arasında 100’ü çocuk olmak üzere bu ölümlerin, geçen yılki yüksek şiddet seviyelerinin devam ettiğini gösterdiğini belirtti. BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri Volker Turk, bu anlamsız suçların daha fazla can kaybına yol açmaması gerektiğini vurguladı. Haiti, yıllardır siyasi ve iş liderleriyle bağlantılı güçlü silahlı grupların nüfuz ve toprak kontrolü için rekabet ettiği huzursuzluklarla sarsılıyor. Şubat ayı sonunda çetelerin başkent Port-au-Prince’teki cezaevleri ve diğer devlet kurumlarına saldırılarıyla durum daha da kötüleşti.

İNSAN HAKLARI İHLALLERİ VE ULUSLARARASI TEPKİLER

BM raporunda, Port-au-Prince ve Artibonite Bölgesi’nde ciddi insan hakları ihlalleri ve istismarlarının yaşandığı belgelendi. Ayrıca, Batı Departmanı’nın güney kesiminde artan şiddet olayları da takip edildi. Raporda, çetelerin cezalandırma, korku yayma ve halkları boyunduruk altına alma amacıyla cinsel şiddete başvurduğu belirtildi. Ülkedeki şiddet, başta ABD olmak üzere Dominik Cumhuriyeti ve Jamaika’dan gelen silah kaçakçılığıyla körükleniyor. OHCHR, yetersiz denetlenen hava sahaları, kıyı şeritleri ve gözenekli sınırların çetelerin yüksek kalibreli silahlar, insansız hava araçları, botlar ve “görünüşte bitmeyen bir mermi kaynağı” elde etmesine olanak sağladığını belirtti.