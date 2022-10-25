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BM’den Suriye uyarısı: Hızla yayılıyor

Birleşmiş Milletler (BM), Suriye'de hızla yayılan kolera salgını konusunda uyarıda bulunarak üç aylık acil eylem planı için 34,4 milyon dolara ihtiyaç olduğunu bildirdi.

Haber Giriş: 25 Ekim 2022 Salı - 22:13
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BM’den Suriye uyarısı: Hızla yayılıyor

BM’den Suriye uyarısı: Hızla yayılıyor
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BM insani işler yetkilisi Reena Ghelani, BM Güvenlik Konseyinde (BMGK) yaptığı açıklamada, “Suriye’de 24 binden fazla şüpheli kolera vakasına rastlandı ve bu vakaların 14 vilayete yayıldığı doğrulandı. Şu ana kadar en az 80 kişi hayatını kaybetti.” dedi.

Hızla yayılan kolera salgını hakkında uyarıda bulunan Ghelani, üç aylık eylem planı için 34,4 milyon dolara ihtiyaç olduğunu söyledi.

Ghelani, savaştan zarar gören milyonlarca kişinin Hasiçi, El-Bab ve Halep’te ciddi su kıtlığıyla karşıya karşı olduğunu belirtti.

Krizin daha da kötüye gitmesinin muhtemel olduğunu söyleyen Ghelani, aralık ayına kadar normalin altında yağış ve normalin üzerinde sıcaklık görülebileceğini kaydetti.

“ACI VERİCİ BENZER SENARYO YENİDEN ORTAYA ÇIKACAK”

Ghelani, bu durum gerçekleştiği takdirde, var olan su sıkıntısının daha da kötü bir hal alacağını söyledi.

“Yeni bir kıştan sadece birkaç hafta uzaktayız ve acı verici benzer senaryo yeniden ortaya çıkacak.” ifadesini kullanan Ghelani zor durumdaki Suriyelilere insani yardım sağlanması için sınır ötesi erişimin sürdürülmesi ve hatlar arası erişimin artırılması çağrısında bulundu.

BMGK’de konuşan BM Suriye Özel Temsilcisi Geir Pedersen de siyasi sürecin hala Suriye halkına teslim edilmediğini ve halkın bundan zarar görmeye devam ettiğini söyledi. (AA)

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