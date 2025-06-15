BM'den, Suriye’de yeni seçim adımına destek

Birleşmiş Milletler (BM) Suriye Özel Temsilcisi Geir Pedersen, geçici Cumhurbaşkanı Ahmed el-Şara’nın Halk Meclisi Seçimleri Yüksek Komitesi’ni kurma kararını memnuniyetle karşıladı. Pedersen, “bu adımın siyasi geçiş süreci açısından önemli olduğunu vurguladı, kapsayıcılık ve kadın temsilinin” altını çizdi.

BM Suriye Özel Temsilcisi Geir Pedersen, Suriye’nin geçici Cumhurbaşkanı Şara’nın, “’Halk Meclisi Seçimleri Yüksek Komitesi’ni’ kurma kararını memnuniyetle karşıladığını” duyurdu.

Pedersen, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “bu kararın, üyelerinin üçte ikisinin doğrudan seçileceği ve geçici yasama organı olarak görev yapacak yeni bir Halk Meclisi kurulmasını öngören Anayasa Bildirgesi doğrultusunda önemli bir adım olduğunu” vurguladı.

Açıklamasında, “Yüksek Seçim Kurulu’nu “kapsayıcılık, şeffaflık ve açıklık” ilkelerine bağlı kalarak çalışmaya davet eden Pedersen, yeni meclisin siyasi uzlaşıya zemin hazırlaması gerektiğini” belirtti.

Pedersen ayrıca, kadınların sürece etkin katılımını ve yeterli temsiliyetini sağlamak adına gerekli önlemlerin alınmasının önemine dikkat çekti.

BM temsilcisi, Suriyelilerin her kesiminden bireylerle temas kurarak, bu gelişmelere dair görüş ve siyasi sürece yönelik beklentilerini dinlemeyi sabırsızlıkla beklediğini de sözlerine ekledi.