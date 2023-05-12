BM'den 'tahıl anlaşması' açıklaması

Editör: Sami Gürel

Birleşmiş Milletler, Rusya'nın Ukrayna'nın uluslararası pazarlara tahıl ihraç etmesine izin veren ve Moskova'nın tahıl ve gübre ihracatını kolaylaştırmasına yardımcı olan anlaşmadan çekilmesi durumunda bir yedek planı olmadığını açıkladı.

''B PLANLARI YOK''

BM sözcüsü Stephane Dujarric, Rusya'nın 18 Mayıs'ta anlaşmadan çekilme tehditlerini yerine getirmesi durumunda ne olacağına ilişkin sorulara yanıt olarak, "Rusya için bir B Planı yok" dedi.

Karadeniz Tahıl Girişimi, 22 Temmuz'da İstanbul'da imzalanmasından bu yana, Ukrayna'daki üç Karadeniz limanından dünya pazarlarına 30 milyon mt'dan fazla tahıl ve diğer gıda maddesinin güvenli bir şekilde ihracatını kolaylaştırdı.

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