BM'den 'tahıl anlaşması' açıklaması

18 Mayıs'ta sona erecek olan tahıl anlaşmasıyla ilgili Birleşmiş Milletlerden bir açıklama geldi.

BM'den 'tahıl anlaşması' açıklaması

Editör: Sami Gürel

Birleşmiş Milletler, Rusya'nın Ukrayna'nın uluslararası pazarlara tahıl ihraç etmesine izin veren ve Moskova'nın tahıl ve gübre ihracatını kolaylaştırmasına yardımcı olan anlaşmadan çekilmesi durumunda bir yedek planı olmadığını açıkladı.

''B PLANLARI YOK''

BM sözcüsü Stephane Dujarric, Rusya'nın 18 Mayıs'ta anlaşmadan çekilme tehditlerini yerine getirmesi durumunda ne olacağına ilişkin sorulara yanıt olarak, "Rusya için bir B Planı yok" dedi.

Karadeniz Tahıl Girişimi, 22 Temmuz'da İstanbul'da imzalanmasından bu yana, Ukrayna'daki üç Karadeniz limanından dünya pazarlarına 30 milyon mt'dan fazla tahıl ve diğer gıda maddesinin güvenli bir şekilde ihracatını kolaylaştırdı.

KÜRESEL GIDA FİYATLARI TEHLİKEDE

Ayrıca Dujarric gazetecilere verdiği demeçte, "Bu girişim devam edemezse, küresel gıda güvenliği ve küresel gıda fiyatları üzerinde olumsuz bir etkisi olacağı açıktır. Buna doğrudan veya çevrede dahil olan herkesin sorumluluklarını yerine getirmesi önemlidir" açıklamasını yaptı.

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