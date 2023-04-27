BM’den Taliban’a kadınlara yönelik yasakları için çağrı

BM'nin bugün Güvenlik Konseyi'nde oylanması beklenen karar taslağında kadınların Afgan toplumundaki "vazgeçilmez rolü" yeniden teyit edilerek Taliban'ın, Afganistan'da kadın ve kız çocuklarının insan haklarına ve temel özgürlüklerini "erozyona uğratmasından" derin endişe duyulduğu belirtildi.

Taliban'ın eğitime, istihdama, hareket serbestisine ve kamusal hayata eşit katılıma erişimi hızla geri getirmeye çağrıldığı taslakta BM üyesi bütün ülkelere Taliban'ın kadınlara ve kız çocuklarına yönelik politika ve uygulamalarının "acil biçimde tersine çevrilmesi" konusunda nüfuzlarını kullanmaları önerisinde bulunuldu.

Birleşik Arap Emirlikleri ve Japonya tarafından hazırlanan karar taslağının bugün 15 üyeli Konsey tarafından oylanması planlanıyor.

Rusya ve Çin'in çekimser kalması beklense de karar taslağının onaylanmasına kesin gözüyle bakılıyor.

TALİBAN'IN KADIN PERSONEL YASAKLARI

Taliban'ın 15 Ağustos 2021'de Afganistan yönetimine gelmesiyle ülkede kadınların çalışmasına ve kızların eğitim almasına yönelik ciddi kısıtlamalar getirildi.

Kızların önce ortaokul ve liselerde, Aralık 2022'de ise üniversitelerde eğitim alması engellendi. Yine aralık ayında Afgan kadınların yerel ve yabancı sivil toplum kuruluşlarında çalışması da askıya alındı.

Ayrıca, BM Afganistan Yardım Misyonu (UNAMA), Afganistan'ın Nangarhar vilayetinde BM'ye bağlı Afgan kadın personelin işe gitmesinin engellendiğini bildirerek "Yetkililere, BM'nin kadın personeli olmadan çalışamayacağını ve hayat kurtarıcı yardım sağlayamayacağını hatırlatmak isteriz." ifadesine yer vermişti.

Taliban, kız öğrencilerin eğitimlerine ara verme kararının ardından 24 Aralık 2022'de de sivil toplum kuruluşlarında (STK) kadın personel çalıştırılmasını ikinci bir duyuruya kadar askıya aldı. Kadın personelin işlerine son vermeyen STK'lerin lisanslarının iptal edileceği kaydedildi.

Bunun üzerine Save The Children, the Norwegian Refugee Council ve CARE gibi ülkedeki bazı uluslararası yardım kuruluşları çalışmalarını durdurdu. Taliban'ın kararına Avrupa Birliği, BM, ABD ve birçok ülkeden tepki gösterildi.

(AA)