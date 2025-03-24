BM'den tedirgin eden açıklama! 178 binden fazla kolera vakası tespit edildi

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF), Doğu ve Güney Afrika'daki 16 ülkede 178 binden fazla kolera vakası kaydedildiğini duyurdu.

UNICEF, 2024'ün başından bu yana Doğu ve Güney Afrika'daki 16 ülkede 178 binden fazla kolera vakasının doğrulandığını açıkladı. UNICEF, suya, sanitasyona, hijyene ve sağlık hizmetlerine sınırlı erişimin de etkisiyle vakaların daha da kötüleştiğini ve çoğunluğu çocuk olmak üzere yaklaşık 2 bin 900 kişinin öldüğünü belirtti. UNICEF Doğu ve Güney Afrika Bölge Direktörü Etleva Kadilli, Kenya'nın başkenti Nairobi'de yaptığı açıklamada, "Her çocuğun bir geleceği hak ettiğine inanan hükümetlerin, özel sektörün ve bireylerin sürekli bağlılığına ihtiyacımız var" dedi. UNICEF'e göre, Güney Sudan'da vakaların yüzde 50'sini, Angola'da ise yüzde 40'ını 15 yaş altındaki çocuklar oluşturuyor.

'GÜNEY SUDAN'DA 40 BİNDEN FAZLA VAKA KAYDEDİLDİ'

UNICEF, Güney Sudan'da eylül ayından bu yana 40 binden fazla vakanın kaydedildiğini belirtti. Yapılan açıklamada, 28 Mart 2024'ten 18 Mart 2025'e kadar süren ve ülke çapında 694 ölüme yol açan salgının, son 20 yılın "en kötü" salgını olduğu vurgulandı. Açıklamada, 2022 yılına ait son veriler çerçevesinde 60 milyonu çocuk olmak üzere yaklaşık 120 milyon insanın Doğu ve Güney Afrika'da temiz su içmediğini, bölge nüfusunun yüzde 22'sinin ise hiçbir şekilde suya erişemediği ifade edildi. UNICEF, "Bu sayılar, su temin depoları ve boruları gibi temel altyapıları tahrip eden ve yeraltı su kaynaklarının tükenmesine yol açan şiddetli sel ve kuraklık gibi iklim olaylarının artan etkileriyle birleştiğinde, çocuklar için giderek artan bir tehdit oluşturmaktadır" dedi.