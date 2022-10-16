﻿BM’den Türkiye'ye taziye mesajı

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, sözcüsü Stephane Dujarric aracılığıyla yaptığı açıklamada, Bartın'ın Amasra ilçesindeki maden ocağındaki patlamada yaşanan can kayıplarından ‘’derin üzüntü’’ duyduğunu belirtti.
Kazada hayatını kaybedenlerin ailelerine ve Türk hükümetine başsağlığı dileyen Guterres, yaralılara acil şifa temennisinde bulundu.
Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Amasra Müessese Müdürlüğüne bağlı maden ocağında dün meydana gelen patlamada 41 kişi hayatını kaybetmişti. (AA)
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