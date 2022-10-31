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BM'den Ukrayna tahıl anlaşmasının devam etmesi çağrısı

Birleşmiş Milletler (BM) İnsani İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Martin Griffiths, Rusya'nın Karadeniz tahıl anlaşmasını askıya almasının "endişe verici" olduğunu belirterek, tedarik hattının açık kalması çağrısında bulundu.

Haber Giriş: 31 Ekim 2022 Pazartesi - 21:04
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BM'den Ukrayna tahıl anlaşmasının devam etmesi çağrısı

BM'den Ukrayna tahıl anlaşmasının devam etmesi çağrısı
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Griffiths, BM Güvenlik Konseyi'nde yaptığı açıklamada, "Girişim ve uygulanmasıyla ilgili tüm endişeleri tüm taraflarla müzakereye hazırız"dedi.

Nakliye endüstrisi için para harcandığını ve milyonlarca insan zorluklar yaşarken gıda dağıtımının ertelendiğini dile getiren Griffiths, "Türkiye'nin arabulucu, kolaylaştırıcı ve ev sahibi olarak kilit katkısına güvenmeye devam ediyoruz" diye konuştu.

Griffiths, Rusya'nın Karadeniz tahıl anlaşmasını askıya almasının "endişe verici" olduğunu belirterek, tedarik hattının açık kalması çağrısı yaptı.

Küresel gıda krizinin çözümü için Türkiye'nin koordinasyonunda yürütülen Karadeniz Tahıl Girişimi, 22 Temmuz'da İstanbul'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın himayesinde Ukrayna, Rusya, Türkiye ve Birleşmiş Milletler (BM) arasında imzalanmıştı.

Rusya'nın Karadeniz Tahıl Girişiminden çekilmesi

Rusya Savunma Bakanlığı, 29 Ekim’de, Ukrayna'nın, ilhak edilen Kırım'daki Sivastopol kentinde bulunan Rus savaş ve sivil gemilerine yönelik saldırı düzenlediğini bildirmişti.

Açıklamada, saldırıda çok sayıda insansız hava aracının kullanıldığı ve bunların tamamının yok edildiği belirtilerek, saldırıya uğrayan Karadeniz Donanması gemilerinin, tahıl anlaşması kapsamında oluşturulan koridorun güvenliğinin sağlanması sürecinde yer aldığı kaydedilmişti.

Bakanlığın açıklamasında, Kiev'in "İngiliz uzmanların katılımıyla Karadeniz Filosu gemilerine ve tahıl koridorunun güvenliğini sağlamada yer alan sivil gemilere karşı terör eylemi gerçekleştirdiği" belirtilmişti.

Açıklamada, "Terör eylemini göz önünde bulundurarak Rus tarafı, Ukrayna limanlarından tarım ürünlerinin çıkışına ilişkin anlaşmaların uygulanmasına katılımını askıya aldı" ifadeleri kullanılmıştı.

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