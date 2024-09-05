BM'den, Yemen'de selden zarar gören 65 bin kişiye yardım

Kaynak: AA
BM'den, Yemen'de selden zarar gören 65 bin kişiye yardım

Birleşmiş Milletler Nüfus Fonunun (UNFPA), Yemen'de ağustos ayının başından bu yana etkili olan şiddetli yağışların neden olduğu sellerden zarar gören yaklaşık 65 bin kişiye yardım ulaştırdığı belirtildi.

UNFPA'nın X sosyal medya hesabından konuya ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamada, ABD, Avrupa Birliği ve Birleşmiş Milletler Merkezi Acil Durum Müdahale Fonunun (CERF) katkılarıyla Yemen'de selden zarar gören 65 bin 380 kişiye yardım ulaştırıldığı aktarıldı. Yardımın içeriğine ilişkin ise bilgi verilmedi.

Yemen'de ağustos ayının başından bu yana etkili olan şiddetli yağışlar, onlarca kişinin ölümüne ve kamplarda yaşayan yerinden edilmiş siviller başta olmak üzere çok sayıda bölge sakininin zarar görmesine yol açtı.

Ülkede ağustos ayı başından bu yana yaşanan sellerde yaklaşık 190 kişinin hayatını kaybettiği belirtiliyor.

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