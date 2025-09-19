BMGK’dan İran’a yönelik yeni yaptırım sinyali

BMGK, yarın İran’a yönelik nükleer yaptırımların yeniden yürürlüğe girmesine ilişkin oylama yapacak. BMGK’nın açıklamasında, oylama kararının Fransa, İngiltere ve Almanya’nın oluşturduğu "Avrupa Üçlüsü" (E3) ülkelerinin süreci başlatmasının ardından kesinleştirildiği ifade edildi. Diplomatik kaynaklar, karar tasarısının yaptırımların kaldırılmış şekilde kalması için gerekli olan 9 oyu alamayacağını aktarıyor. Bu durumda, oylama sonucunda yaptırımların tekrar yürürlüğe girmesi bekleniyor.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron da bugün katıldığı İsrail merkezli bir televizyon kanalının programında konuya dair açıklama yaptı.

Macron kendisine yöneltilen, "Birleşmiş Milletler yaptırımlarının kesinleşip kesinleşmediğine" ilişkin soruyu, "Evet, kesinleştiğini düşünüyorum. Çünkü İranlılardan aldığımız son cevaplar hiç ciddi değildi" cevabını verdi. Macron, İran’a yönelik söz konusu uluslararası yaptırımların bu ay bitmeden yürürlüğe girmesini beklediğini aktardı.