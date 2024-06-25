BMI ve Paris Sorbonne Üniversitesi Executive MBA programındaki ilk liderleri mezun etti

Business Management Institute ve Paris’teki Sorbonne Üniversitesi işbirliğiyle gerçekleştirilen 1 buçuk yıllık programdan mezun olan katılımcılar, Sorbonne diploması almaya hak kazandı.

İş dünyası öngörülemez küresel ekonomik ve politik krizlerle mücadele ederken şirketler, liderlerinin üstün becerileri ile olası risklere karşı kalkan oluşturuyor. Ekiplerinin performansını yükseltmek, verimliliği artırmak, üretkenliği teşvik ederek kaynakların doğru kullanılmasını sağlamak isteyen liderler ise bu süreçte, uluslararası eğitimlerle potansiyellerini açığa çıkarmaya odaklanıyor. İş dünyasına fark yaratan bireyler kazandırmak ve profesyonellerin hedeflerini gerçekleştirmesini sağlamak amacıyla eğitim programları düzenleyen Business Management Institute (BMI) Business School ise Paris Sorbonne Üniversitesi işbirliğiyle Türkiye’de ilk defa 2022’de başlattıkları International Executive MBA Programı’nın ilk mezunlarını verdiğini açıkladı. Uluslararası işletme yüksek lisans programına katılanlar, 18 aylık eğitimlerini tamamlayarak geçtiğimiz günlerde Paris Sorbonne Üniversitesi’ndeki mezuniyet töreninde M2 diplomalarını aldı.

Mezuniyet törenine katılan BMI Business School İstanbul Genel Müdürü Hasan Altunkaya, konuya dair “İlk mezun sınıfımızın başarılarını kutlamaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Bu dönüm noktası, üst düzey yönetici eğitimi sunma ve küresel iş liderleri yetiştirme konusundaki kararlılığımızı ortaya koyuyor. IAE Paris Sorbonne Business School ile olan ortaklığımız, bu dünya çapındaki programı İstanbul'a getirmemizde çok önemli bir rol oynadı. Eğitimimize katılacak gelecekte dönemdeki grupları ağırlamayı dört gözle bekliyoruz” açıklamasında bulunurken program hakkında da bilgiler paylaştı.

Avrupa ve Türkiye'den seçkin profesörler ders verdi

Executive MBA Programı’na katılan liderlere stratejik pazarlama, finansal muhasebe, insan kaynakları yönetimi, kurumsal finans, dijital dönüşüm alanlarında eğitim verildi. Avrupa ve Türkiye'den seçkin profesörlerin ders verdiği programda vaka çalışmaları, simülasyonlar ve liderlik koçluğu yöntemleri kullanılırken akademik bilgi ile pratik uygulamalar birleştirildi. Böylece, deneyimli profesyonellerin ihtiyaçlarına yönelik tasarlanan programla liderlerin küresel iş ortamında başarılı olmaları desteklendi.

BMI’nın gerçekleştirdiği programın ilk mezun grubunda Türkiye’nin önde gelen şirketlerinden ve sektörlerden üst düzey yöneticiler yer aldı. 16 yıllık profesyonel deneyime sahip olan katılımcıların yaş ortalaması 39 olarak ölçüldü. Bu bulgu, özellikle orta ve üst düzey yöneticiler için hazırlanan eğitim programının doğru bir katılımcı kitlesi ile buluşturulduğunu gösteriyor.