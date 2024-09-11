BMW 1.5 milyon aracı geri çağırıyor. Hayati hata tespit edildi

Düzenleme: Kaynak: AA
BMW 1.5 milyon aracı geri çağırıyor. Hayati hata tespit edildi

BMW fren sistemlerinde tespit edilen arızalar nedeniyle 1.5 milyon aracı geri çağırma kararı aldı.

Almanya merkezli otomotiv devi BMW, fren sistemlerindeki sorunlar nedeniyle dünya genelinde 1.5 milyon aracı geri çağırma kararı aldı.

Bu gelişme, BMW hisselerinde yüzde 11'lik bir düşüşe yol açarken, şirketin Çin'deki satışlarında da durağanlık yaşandığı açıklandı.

BMW'nin açıkladığı geri çağırma kararı, fren sistemindeki sorunlardan etkilenen 1.5 milyon aracın yanı sıra, garanti maliyetlerinde de artışa neden olacak. Şirket, bu durumun finansal etkilerini ve maliyet artışlarını da duyurdu.

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Çin'deki talebin zayıfladığı ve tüketici talebinin düşüş gösterdiği belirtilen açıklamalarda, BMW'nin Çin pazarındaki satışlarının etkilenmiş olduğu vurgulandı.

Bu gelişmeler, Almanya'da Volkswagen'deki kriz ve sanayisizleşme riskine yönelik uyarıların arttığı bir dönemde yaşanıyor.

Volkswagen, tasarruf ve maliyet azaltma önlemleri kapsamında Almanya'daki fabrikalarını kapatmayı değerlendirirken, 30 yıllık istihdam koruma anlaşmasını erken sonlandırma kararını da teyit etti.

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