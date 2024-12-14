BMW elektriklendi

BMW, M serisinin elektrikli araçlarını tanıtmaya hazırlanıyor. Bu araçlar, M serisinin heyecan verici sürüş deneyimini elektrikli motorlarla sunmayı hedefliyor. BMW M, son olarak, i4 M50 tabanlı prototiplerin test edildiği bir video yayımlayarak, elektrikli M araçlarının nasıl olacağına dair ipuçları verdi.

BMW M’nin, elektrikli araçlarındaki dört motorlu yapı, gelecekteki performans araçlarına heyecan verici bir ivme kazandıracak. Bu dört motorlu sistem, "benzersiz performans, kalite ve özellikler" sunmayı vaat ediyor. BMW M Araç Geliştirme Başkanı Carsten Wolf, bu yaklaşımın sadece içten yanmalı motorların elektrik motorlarıyla değiştirilmesinin ötesine geçtiğini belirtti. Tüm araç mimarisinin yeniden tasarlandığını ve performansla birlikte sürüş dinamiklerinin optimize edildiğini vurguladı.

BMW M mühendisleri, araç sertliğinin hassas sürüş için kritik olduğunu belirtiyor ve bununla ilgili olarak önceki M3 ve M5 modellerinin deneyimlerinden faydalandıklarını ifade ediyor. Prototipler, istenilen performans seviyelerine ulaşabilmek için güçlendirilmiş gövdelere, özel tasarlanmış aks taşıyıcılarına ve karbon-seramik fren sistemlerine sahip.

Test süreci, simülasyonlar ve özel test pistlerinde yapılan sürüşlerle devam ediyor. M mühendisleri, elektrikli araçların imza niteliğindeki sürüş deneyimini sunmak için her detayı titizlikle incelemeye devam ediyor. Dört motorlu yapı, elektrikli araçlar için heyecan verici bir yeni dönem başlatacak gibi görünüyor.

BMW, 2028'de içten yanmalı motorlu yeni M3’ü piyasaya sürmeyi planlarken, elektrikli M araçları gelecekte performans dünyasında devrim yaratacak.