BMW kârları sert düştü

Alman otomotiv devi BMW, 2025 yılına finansal açıdan kötü bir giriş yaptı. Şirketin ilk çeyrekte elde ettiği net kâr, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 26,4 azalarak 2,2 milyar euro seviyesine geriledi. Dolar cinsinden ifade edildiğinde bu rakam yaklaşık 2,36 milyar dolara tekabül ediyor. BMW bu düşüşün başlıca sebebi olarak Çin pazarındaki zayıflığı gösterdi.

BMW Grubu, Mini ve Rolls-Royce markalarını da bünyesinde barındırıyor. Şirketin toplam araç satışları bir önceki yıla göre yüzde 1,4 düşerek 586 bin adet olarak gerçekleşti. Bu azalma doğrudan gelirlerine de yansıdı ve çeyrek cirosu 33,8 milyar euroya gerileyerek geçen yılın yüzde 7,8 altına düştü.

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ÇİN PAZARINDAKİ DURGUNLUK VE ABD GÜMRÜKLERİ ETKİLİ

BMW’nin bilançosundaki en büyük etken, Çin’deki yavaşlama oldu. Çin, BMW için en önemli pazarlardan biri konumunda bulunuyor. Ancak tüketici talebindeki zayıflık ve yerli üreticilerle artan rekabet, şirketin Çin performansını olumsuz etkiledi.

Öte yandan, yılın ilerleyen dönemlerinde ABD'nin uygulamaya koyduğu gümrük vergilerinin etkisinin daha da artması bekleniyor. BMW bu çeyrekte bu vergi yükünü henüz tam olarak hissetmese de ilerleyen dönemlerde bu faktörün kârlılığı daha da zorlayacağı öngörülüyor.

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BMW YILLIK HEDEFLERİNDEN SAPMIYOR

Tüm bu olumsuzluklara rağmen BMW, 2025 yılı için belirlediği finansal hedeflerden sapmayacağını açıkladı. Şirket CEO’su Oliver Zipse, mevcut zorlu koşullara rağmen küresel pazarlara hitap eden ürün stratejilerinin ve esnek üretim sistemlerinin “güçlü sonuçlar” sağlayacağını belirtti. Zipse, “Dünyanın farklı bölgelerindeki müşteri taleplerine uyum sağlıyoruz. Bu esneklikle birlikte yıllık hedeflerimize ulaşacağımıza inanıyoruz” dedi.

BMW’nin 2025 yılı için hedefleri arasında faaliyet kâr marjını yüzde 8 ila 10 aralığında tutmak ve elektrikli araç satışlarını artırmak bulunuyor. Şirketin özellikle elektrikli segmentte geliştirdiği yeni modellerle bu hedeflere ulaşmayı planladığı ifade ediliyor.

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RAKİPLERDE DURUM NE?

BMW'nin yaşadığı kâr düşüşü, otomotiv sektöründeki genel bir eğilimi yansıtıyor. Alman rakipleri de benzer sorunlarla karşı karşıya. Mercedes-Benz, 2025’in ilk çeyreğinde yüzde 43’lük ciddi bir kâr kaybı yaşayarak 1,73 milyar euro kâr bildirdi. Bu, yaklaşık 1,85 milyar dolara karşılık geliyor.

Audi cephesinde ise net kâr sadece 630 milyon euroda kaldı. Audi'nin yaşadığı yüzde 14,4’lük düşüş, geçtiğimiz yılın aynı döneminde yaşanan zayıf performans sayesinde daha düşük göründü. Audi’nin ana şirketi Volkswagen ise 2,2 milyar euro kâr açıkladı ancak bu da yüzde 41’lik bir düşüş anlamına geliyor.

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SEKTÖRDE BELİRSİZLİK SÜRÜYOR

Alman otomobil üreticileri, küresel ekonomik dalgalanmalar, jeopolitik gerilimler, ABD ve Çin arasındaki ticaret gerginlikleri ve elektrikli araç pazarındaki dönüşüm baskılarıyla karşı karşıya. Hem iç pazarda hem de ihracatta artan maliyetler, şirketlerin kâr marjlarını tehdit ediyor.

Bu tablo, 2025’in otomotiv sektörü için kolay geçmeyeceğinin bir göstergesi. Özellikle büyük pazarlarda tüketici davranışlarındaki değişimler ve hükümetlerin çevreci dönüşüm baskıları, otomobil üreticilerini ciddi kararlar almaya zorluyor. BMW'nin yıl sonu performansı, hem kendi stratejisinin hem de sektör genelindeki gelişmelerin bir yansıması olacak.