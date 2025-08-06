BMW otomobil yayaya çarptı: 61 yaşındaki kadın ağır yaralandı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
BMW otomobil yayaya çarptı: 61 yaşındaki kadın ağır yaralandı

Aksaray’ın Büyük Bölcek Mahallesi’nde Cumartesi Pazarı yanında meydana gelen trafik kazasında 61 yaşındaki bir kadın ağır yaralandı. Kaza, saat 13.00 sıralarında yaşandı.

Mahmut ŞEN & Metin KURT - AKSARAY / YENİÇAĞ

Edinilen bilgilere göre, kx-060-d plakalı yabancı uyruklu BMW marka otomobilin sürücüsü Murat G. (51), pazar alanı çevresinde seyir halindeyken 61 yaşındaki yaya Zeliha B.’ye çarptı. Çarpmanın etkisiyle yere savrulan kadın olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Zeliha B.’nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenilirken, otomobil sürücüsü Murat G. ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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