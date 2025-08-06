BMW otomobil yayaya çarptı: 61 yaşındaki kadın ağır yaralandı

Mahmut ŞEN & Metin KURT - AKSARAY / YENİÇAĞ
Edinilen bilgilere göre, kx-060-d plakalı yabancı uyruklu BMW marka otomobilin sürücüsü Murat G. (51), pazar alanı çevresinde seyir halindeyken 61 yaşındaki yaya Zeliha B.’ye çarptı. Çarpmanın etkisiyle yere savrulan kadın olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.
Zeliha B.’nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenilirken, otomobil sürücüsü Murat G. ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.