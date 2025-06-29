BMW’de EV depremi: 71 bin araç geri çağrıldı

BMW, dünya genelinde 70 binden fazla elektrikli aracını geri çağırma kararı aldı. Amerika Ulusal Karayolu Trafik Güvenliği İdaresi (NHTSA) tarafından paylaşılan bilgiye göre, geri çağırmanın sebebi, araç yazılımında tespit edilen ve yüksek voltaj sistemini yanlış şekilde devre dışı bırakabilen kritik bir hata.

Söz konusu yazılım hatası, gerçekte var olmayan bir "çift yalıtım" problemi algılıyor ve bu da aracın ani güç kaybı yaşamasına neden oluyor. Direksiyon ve fren sistemleri çalışmaya devam etse de, araç 15-20 saniye içinde hareket kabiliyetini yitiriyor. Sorun şu ana kadar 43 garanti başvurusuna konu oldu ancak herhangi bir kaza ya da yaralanma bildirilmedi.

BMW, hatanın giderilmesi için araçlara ücretsiz bir uzaktan yazılım güncellemesi (OTA) göndereceğini açıkladı. Dileyen kullanıcılar bayilere de başvurabilecek. Bilgilendirme mektupları 5 Ağustos’tan itibaren gönderilecek.

Bu gelişmelerin ardından BMW, içten yanmalı ve elektrikli araçlar için ortak platform kullanımını sonlandıracağını, 800 voltluk Neue Klasse serisine bu sonbaharda iX3 modeliyle geçileceğini duyurdu.