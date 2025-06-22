BMW'den EV çağına yeni soluk: 800 km menzil, ışık hızında şarj

Alman otomotiv devi BMW, elektrikli araç pazarındaki iddiasını yeni nesil iX3 ile güçlendiriyor. Şirketin "Neue Klasse" adını verdiği yepyeni platform üzerine inşa edilen ilk seri üretim model olacak iX3, 2025 IAA Mobility fuarında dünya prömiyerini yapacak. Aracın üretimi ise yıl sonunda Macaristan Debrecen'deki son teknoloji tesislerde başlayacak. BMW'nin altıncı nesil eDrive teknolojisi Gen6 ile donatılan iX3, 800 volt mimarisi sayesinde sektörde yeni bir standart belirliyor.

TASARIM VE TEKNOLOJİDE DEVRİM

Yeni iX3'ün dış tasarımına dair henüz detaylı bilgiler paylaşılmasa da, geçen yıl sergilenen konsept model referans alınıyor. Bu konsept, klasik E21 ve E30 modellerinden ilham alan üç boyutlu "böbrek ızgara" ve ızgaraya entegre geniş farlarla modern bir görünüm sunuyor. Geleneksel krom detaylar yerini LED vurgularına bırakırken, arka kısımda L şekilli elementler yerine belirgin LED grafikler kullanılıyor.

İç mekanda ise sürücü odaklı devrim niteliğinde bir teknoloji olan BMW Panoramik iDrive sistemi öne çıkıyor. Bu sistem, ön cama entegre geniş "Panoramik Vision" ekranı, üç boyutlu "Head-Up Display" ve direksiyon simidine ergonomik olarak yakın konumlandırılmış matris aydınlatmalı merkezi ekranı barındırıyor. BMW'ye göre, ışıklı kontrollere ve dokunsal geri bildirime sahip yeni, "shy-tech" çok fonksiyonlu direksiyon simidi, sürücülerin gözlerini yoldan ayırmadan bağlantıda kalmasını sağlıyor. Sistem, tamamen yeni BMW İşletim Sistemi X ile desteklenerek kişiselleştirme ve kablosuz güncellemeler sunuyor.

ÜSTÜN MENZİL VE AKILLI ŞARJ

BMW iX3'ün kalbinde yer alan altıncı nesil eDrive teknolojisi, yüzde 20 daha yüksek enerji yoğunluğuna sahip yeni silindirik batarya hücreleri içeriyor. Bu sayede iX3 50 xDrive versiyonu, 800 kilometreye kadar elektrikli menzile ulaşabiliyor. Araç, 800 volt mimarisi sayesinde 400 kW DC hızlı şarj ile sadece 10 dakikada 350 kilometreden fazla menzil kazanabiliyor. BMW ayrıca, tanıdık şarj noktalarına yaklaşıldığında otomatik açılan akıllı, yapay zeka destekli bir şarj kapağı da tanıttı. iX3, çift yönlü şarj desteği ile Vehicle-to-Load V2L, Vehicle-to-Home V2H ve Vehicle-to-Grid V2G yetenekleri sunarak bir enerji kaynağı veya ev enerji depolama ünitesi olarak da kullanılabiliyor.

10 KAT DAHA HIZLI İŞLEM GÜCÜ

BMW'nin "Joy'un Kalbi" adını verdiği bilgi işlem sistemi ve "BMW Dinamik Performans Kontrolü" yazılımı, önceki sistemlere göre 10 kat daha hızlı işlem gücüyle sürüş keyfini yeni bir seviyeye taşıyor. Bu sayede daha keskin yol tutuşu, tam durmaya kadar pürüzsüz rejeneratif frenleme ve direksiyon, frenleme ve güç aktarımı arasında kusursuz entegrasyon sağlanıyor. Sürücü destek sistemleri de önemli bir yükseltme alıyor. Yeni "Otomatik Sürüşün Süper Beyni", kural tabanlı mantığı yapay zeka ile birleştirerek otomatik şerit değiştirme, şehir içi sürüş yardımları ve simbiyotik işbirliğine dayalı frenleme gibi özellikler sunuyor. Gelişmiş park sistemleri ise sezgisel yapay zeka destekli yardım ve engel kaçınma özellikleriyle dikkat çekiyor.