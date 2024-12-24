BMW’nin yağ sorunu eleştirilerin hedefinde

Otomotiv tutkunu ve YouTuber Turbo Auto Haus, BMW X5 modeliyle ilgili kişiselleştirme deneyimlerini paylaştığı bir videoda beklenmedik bir sorunla karşılaştı. Araç, yağ seviyesinin düşük olduğunu bildirince, geleneksel yöntem yerine yerleşik bilgi sistemini kullanarak yağ kontrolü yapmak zorunda kaldı.

Videoda, motor bilgisayarının “Motor yağı minimum seviyenin altında. Lütfen hemen bir litre yağ ekleyin.” mesajını gösteren sahne, kullanıcıların dikkatini çekti. Araca toplamda yaklaşık yedi litre yağ ekledikten sonra yağ seviyesinin yükseldiği görüldü. Ancak bu süreç, BMW’nin yıllar önce yağ çubuğunu kaldırma kararını tekrar tartışmaya açtı.

BMW’NİN YAĞ ÇUBUĞUNU KALDIRMA KARARI ELEŞTİRİLİYOR

BMW, 2005 yılından itibaren bazı modellerinde yağ çubuğunu kaldırarak elektronik yağ sensörüne geçti. Ancak bu değişiklik, otomobil tutkunları arasında hâlâ yoğun tartışmalara neden oluyor.

Bir sosyal medya kullanıcısı, “Yağ çubuğunu kaldırmak, otomobil üreticilerinin yaptığı en aptalca şeylerden biri,” yorumuyla 18 bin beğeni aldı. Bir diğer kullanıcı ise elektronik yağ sensörünün maliyetinin yağ çubuğuna kıyasla daha yüksek olduğunu belirtti ve ekledi: “Yağ çubuğu birkaç yüz dolar iken, sensör ve kablo sistemi 200 dolardan fazla.”

YAĞ SEVİYESİ SENSÖRÜ AVANTAJ MI DEZAVANTAJ MI?

Bazı kullanıcılar, elektronik sensörün insan hatasını azalttığını savunsa da, sensörün verilerinin güncellenmesinin zaman alabileceğini vurguladı. Bir kullanıcı, “Sensör sayesinde hiç sorun yaşamadım ama doğru miktarda yağ koyduğunuzdan emin olun ve aracınızı sürün. Sensör hemen güncellenmiyor,” dedi.

BMW’nin bu yaklaşımı, yenilikçi olduğu kadar tartışmalı bir konu olarak gündemde kalmaya devam ediyor.