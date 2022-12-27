Alman stoper Fenerbahçe'ye: Boateng ismi gündemde

Fransız ekibinde mutsuz olduğu ifade edilen yeni bir takımda forma giymek isteyen 34 yaşındaki stoperin yeni bir maceraya hazır olduğu kaydedildi. tecrübeli stoper Fransız ekibinde bu sezon sadece 4 maçta forma şansı bulabildi.

Alman stoperin adı yaz transfer döneminde yine Süper Lig ekiplerinden Galatasaray ve Trabzonspor'la anılmıştı. Boateng'in transferi konusunda son kararı ise Jorge Jesus'un vereceği öğrenildi. 34 yaşındaki futbolcunun Lyon ile olan sözleşmesi bu sezon bitecek ve deneyimli stoper boşa çıkacak.

Fenerbahçe'nin defans bölgesindeki ihtiyacından dolayı tecrübeli stoperin devre arası transfer döneminde eğer bonservis sorununu çözerse Fenerbahçe'ye imza atabileceği ifade edildi.

Jerome Boateng, kariyerinde Hertha Berlin, Hamburg, Manchester City, Bayern Münih gibi takımların formasını giydi. Boateng Almanya Milli Takım formasıyla da 76 maça çıktı ve 1 gol attı.