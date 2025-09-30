Böbreğinin neredeyse yarısını kaplamıştı! Doktorları da şaşkına çeviren vaka

Sağ yan ağrısı şikâyetiyle hastaneye başvuran Sabaner'in yapılan tetkiklerinde, sağ böbreğini neredeyse tamamen dolduran büyük boyutlu bir taş olduğu belirlendi. Daha önce de böbrek taşı nedeniyle tedavi gören ve çocukluk yaşlarından itibaren taş hastalığıyla mücadele ettiği öğrenilen hastaya, Üroloji Kliniği uzmanları tarafından kapalı ameliyat önerildi.

KAPALI YÖNTEMLE TAMAMEN TEMİZLENDİ



Operasyonu gerçekleştiren Üroloji Kliniği Uzmanı Dr. Mehmet Levent Akbulut, taşın büyüklüğüne dikkat çekerek, "Hastamızın böbreğinde yaklaşık 8 santimetre çapında büyük bir taş vardı. Tıpta bu tabloya ‘staghorn', yani geyik boynuzu taşı diyoruz. Eğer bu taş alınmasaydı, böbrek fonksiyonunu tamamen kaybedebilirdi. Biz de perkütan nefrolitotomi adını verdiğimiz kapalı yöntemi tercih ettik. Tomografi yardımıyla planlama yaparak, böbreğe küçük bir delikten girip taşı parçalara ayırarak tamamen temizledik. Ameliyat sonrası hastamızın böbreği taşsız hale getirildi" dedi. Dr. Akbulut, söz konusu yöntemin açık ameliyata göre çok daha hızlı iyileşme süreci sağladığını ve bu tür kompleks operasyonların Malatya'da başarıyla gerçekleştirilebildiğini belirtti.

"YARIM SU BARDAĞI KADAR TAŞ ÇIKTI"



Başarılı operasyon sonrası kısa sürede sağlığına kavuşan Ülkü Sabaner, "Bir akşam şiddetli sancıyla acile başvurdum. Yapılan kontrollerde büyük bir taşım olduğu ortaya çıktı. Doktorlarım kapalı yöntemle ameliyat edilebileceğini söylediler. Pazartesi günü ameliyat oldum, üç gün sonra taburcu oldum. Çıkan taş neredeyse yarım su bardağı kadardı. Açık ameliyata göre çok daha kolay bir süreçti. Bir hafta içinde normal hayatıma geri döndüm. Başta doktorum olmak üzere tüm sağlık çalışanlarına teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı

