Böbrek cinayetinin üç şüphelisi! Uzmanlar anlattı

Uluslararası nefroloji uzmanları, yıllardır süren bilimsel çalışmalarla desteklenen uyarılarını yeniledi.

Böbrek sağlığını tehdit eden üç yaygın besin, günlük diyetin gizli katilleri olarak nitelendirildi.

Healthline ve National Kidney Foundation'ın (NKF) raporlarında vurgulandığı üzere, fazla tuz, gizli şeker ve işlenmiş etler, böbrek fonksiyonlarını yavaş yavaş erozyona uğrattı. Bu besinler, kan basıncını yükselterek ve toksin birikimini tetikleyerek, milyonlarca insanda kronik böbrek hastalığının (CKD) kapısını araladı.

NKF'nin yayımladığı bir kohort çalışması, ultra-işlenmiş gıdaların tüketiminin CKD riskini %24 artırdığını gösterdi. Bu bulgu, American Journal of Kidney Diseases'ta detaylandırıldı.

Johns Hopkins Üniversitesi'nde nefrolog olarak görev yapan Dr. Casey Rebholz, çalışmanın baş araştırmacısı olarak, "Bu besinler, böbreklerin filtreleme kapasitesini aşındırdı ve erken uyarı sinyalleri vermeden kalıcı hasar bıraktı" ifadesini kullandı. Rebholz'un ekibi, 14 binden fazla yetişkini izleyerek, yüksek tuzlu ve şekerli gıdaların böbrek dokusunu nasıl zayıflattığını belgeledi.

Benzer şekilde, Cleveland Clinic'ten kayıtlı diyetisyen Susan Meyer, "Böbrekler, vücudun sessiz nöbetçileriydi; bu üç besin ise kapılarını zorlayan hırsızlar gibi davrandı" diye konuştu.

Meyer, renal diyet protokollerinde bu besinleri sınırlamanın, hastalık ilerlemesini %30 yavaşlattığını belirten verilere atıfta bulundu.

İlk tehdit, fazla tuz olarak öne çıktı. NIDDK (National Institute of Diabetes and Digestive and Kidney Diseases) verilerine göre, yüksek sodyum alımı kan basıncını fırlatarak böbrek damarlarını daralttı ve filtrasyon hızını düşürdü. Bir porsiyon cips veya konserve çorba, günlük sodyum limitini (2.300 mg) aşarak, böbreklerde sıvı tutulumu ve iltihaplanmaya yol açtı.

Piedmont Healthcare'den diyetisyen Sally Brozek, "Tuz, böbreklerin doğal dengesini bozdu; yıllarca fark edilmeden hipertansiyonu tetikledi ve organ hasarını hızlandırdı" dedi.

Yayımlanan bir meta-analiz, fazla tuz tüketiminin CKD riskini %20 artırdığını kanıtladı. İkinci olarak, gizli şeker böbrekleri vurdu. CDC (Centers for Disease Control and Prevention) raporlarında, şekerli içecekler ve işlenmiş gıdalardaki fruktozun, obezite ve diyabeti körükleyerek böbrek filtrelerini tıkadığı belirtildi. Bir kutu kola, 39 gram şeker yüküyle böbreklerde glukoz birikimine neden oldu ve insülin direncini tetikledi. WebMD'nin bir kohort incelemesinde, günde bir diyet kola içen kadınlarda böbrek fonksiyonunun 20 yılda %30 gerilediği saptandı. Bu bulgu, şekerin böbrek hücrelerini oksidatif strese maruz bıraktığını ortaya koydu.

NKF Baş Bilim Sorumlusu Dr. Kerry Willis, "Şeker, böbreklerin enerji dengesini altüst etti; diyabet vakalarının %33'ünde böbrek yetmezliğinin tetikleyicisi olarak rol oynadı" şeklinde konuştu.

Üçüncü tehlike ise işlenmiş etlerdi. Verywell Health'in analizine göre, sosis, salam ve pastırma gibi gıdalar, yüksek fosfor ve sodyum içerikleriyle böbreklerde mineral birikimine yol açtı. Bir dilim bacon, 345 mg sodyumla böbrek yükünü artırdı ve protein atıklarının filtrasyonunu zorlaştırdı.

Mirmiran ve ekibinin prospektif çalışması, haftada üç porsiyondan fazla işlenmiş et tüketenlerde CKD riskinin %15 yükseldiğini gösterdi.

Commonwealth Nephrology Associates'ten nefrologlar, "Bu etler, böbreklerin protein işleme kapasitesini aştı ve kronik iltihaplanmayı başlattı" uyarısında bulundu. Uzmanlar, bu besinleri sınırlamanın böbrek ömrünü uzattığını vurguladı.

Dr. Rebholz, "Dengeli bir diyetle, böbreklerinizi korumanın yolunu açtık; taze sebzeler ve düşük sodyumlu seçenekler, hasarı tersine çevirebildi" dedi.

NKF, bireysel diyet planları için nefroloji uzmanlarına danışmayı önerdi. Bu uyarılar, küresel CKD vakalarının %10'unu önleyebilecek bir dönüm noktası olarak kaydedildi.