Böbrek kanseri nedir? Belirtileri nelerdir? Tedavi yöntemleri nelerdir?

Editör: Beyza Damgacıoğlu

İnsanlar gerek hasta olmadan önce gerekse sağlıklarını korumak için hastalıkları tanımayı tercih ediyor. İnsanların korkulu rüyası olan böbrek kanseriyle ilgili detayları internet kullanıcıları arama motorlarında aratmaya sürdürüyor. Bu hastalıklardan birisi olan böbrek kanseri ilgili detaylar

BÖBREK KANSERİ NEDİR?

Böbrek kanseri Böbreğin ana işlevi, kanı süzdükten sonra atık maddelerden idrar üretmek ve kandaki kimi minerallerin dengesini sağlamaktır. Böbrek kanseri, normal işlevlerini yerine getiren hücrelerin işlev ve şekillerini yitirerek anormal derecede büyümesi ve kontrolsüzce çoğalmasıdır.

Her ne kadar ortaya çıkma nedenlerine ilişkin çok kesin bilgiler olmasa sigara ve obezitenin böbrek kanseri riskini arttırdığı bilinmektedir.

BÖBREK KANSERİNİN BELİRTİLERİ NELERDİR?

-İdrarda kan görülmesi (hematüri)

-Planlanmamış kilo kaybı ve iştahsızlık

-Halsizlik, çabuk yorulma

-Belirgin bir sebebi bulunmayan sırt ağrısı ve yan ağrısı

-Yanlarda veya karında ele gelen kitle

-Şiddetli karın ağrısı

-Geçmeyen yüksek ateş

BÖBREK KANSERİ TEDAVİ YÖNTEMLERİ NELERDİR?

Böbrek kanseri tedavisindeki seçenekler hastanın genel sağlığıyla birlikte sahip olduğu böbrek kanseri türü, kanserin yayılıp yayılmadığı ve tedavi tercihleri gibi bir dizi faktöre bağlı olabilir.

Böbrek kanserlerinin tedavisinde standart yöntem cerrahidir. Cerrahi prosedürün amacı, mümkün olduğunda normal böbrek fonksiyonunu koruyarak kanseri ortadan kaldırmaktır.

Kanserin evresi, kitlenin büyüklüğü, kitlenin böbreğin hangi bölgesinde olduğu ve sayısı göz önünde bulundurularak böbreğin tamamı ya da sadece kitle kapalı yöntemle alınır.

Şayet kanser böbreğin ötesine yayılmışsa, ek tedaviler önerilebilir.