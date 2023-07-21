Böbrek kanseri nedir? Belirtileri nelerdir? Tedavi yöntemleri nelerdir?

İnsanların korkulu rüyası olan böbrek kanseriyle ilgili detayları internet kullanıcıları arama motorlarında çokça aratılıyor. Peki, böbrek kanseri nedir? Böbrek kanseri belirtileri nelerdir? Böbrek kanseri tedavi yöntemleri nelerdir? Detaylar haberimizde…

Böbrek kanseri nedir? Belirtileri nelerdir? Tedavi yöntemleri nelerdir?

Editör: Beyza Damgacıoğlu

İnsanlar gerek hasta olmadan önce gerekse sağlıklarını korumak için hastalıkları tanımayı tercih ediyor. İnsanların korkulu rüyası olan böbrek kanseriyle ilgili detayları internet kullanıcıları arama motorlarında aratmaya sürdürüyor. Bu hastalıklardan birisi olan böbrek kanseri ilgili detaylar

BÖBREK KANSERİ NEDİR?

Böbrek kanseri Böbreğin ana işlevi, kanı süzdükten sonra atık maddelerden idrar üretmek ve kandaki kimi minerallerin dengesini sağlamaktır. Böbrek kanseri, normal işlevlerini yerine getiren hücrelerin işlev ve şekillerini yitirerek anormal derecede büyümesi ve kontrolsüzce çoğalmasıdır.
Her ne kadar ortaya çıkma nedenlerine ilişkin çok kesin bilgiler olmasa sigara ve obezitenin böbrek kanseri riskini arttırdığı bilinmektedir.

BÖBREK KANSERİNİN BELİRTİLERİ NELERDİR?

-İdrarda kan görülmesi (hematüri)

-Planlanmamış kilo kaybı ve iştahsızlık

-Halsizlik, çabuk yorulma

-Belirgin bir sebebi bulunmayan sırt ağrısı ve yan ağrısı

-Yanlarda veya karında ele gelen kitle

-Şiddetli karın ağrısı

-Geçmeyen yüksek ateş

BÖBREK KANSERİ TEDAVİ YÖNTEMLERİ NELERDİR?

Böbrek kanseri tedavisindeki seçenekler hastanın genel sağlığıyla birlikte sahip olduğu böbrek kanseri türü, kanserin yayılıp yayılmadığı ve tedavi tercihleri gibi bir dizi faktöre bağlı olabilir.

Böbrek kanserlerinin tedavisinde standart yöntem cerrahidir. Cerrahi prosedürün amacı, mümkün olduğunda normal böbrek fonksiyonunu koruyarak kanseri ortadan kaldırmaktır.

Kanserin evresi, kitlenin büyüklüğü, kitlenin böbreğin hangi bölgesinde olduğu ve sayısı göz önünde bulundurularak böbreğin tamamı ya da sadece kitle kapalı yöntemle alınır.

Şayet kanser böbreğin ötesine yayılmışsa, ek tedaviler önerilebilir.

İlgili Haberler
92 yaşında kan kanserini yendi
Öne Çıkanlar
Ünlü astronot neden 3 saati aynı anda takıyor. Ay’da yürüyen ikinci kişiydi
Ünlü astronot neden 3 saati aynı anda takıyor. Ay’da yürüyen ikinci kişiydi
Kılıçdaroğlu'ndan Ümit Özdağ ile gizli protokol açıklaması: Sadece ikimiz biliyorduk
Kılıçdaroğlu'ndan Ümit Özdağ ile gizli protokol açıklaması: Sadece ikimiz biliyorduk
İmamoğlu’nun sızan videosuna Kılıçdaroğlu’nun ilk tepkisi
İmamoğlu’nun sızan videosuna Kılıçdaroğlu’nun ilk tepkisi
Yırtık çarıklı Türk askeri ve askere alınmayan beyzadeler. Bu fotoğrafı unutma Türk evladı
Yırtık çarıklı Türk askeri ve askere alınmayan beyzadeler. Bu fotoğrafı unutma Türk evladı
Bahçeli ve Kılıçdaroğlu’na Saray desteğindeki ilginç benzerlik
Bahçeli ve Kılıçdaroğlu’na Saray desteğindeki ilginç benzerlik
Trafik sigortası fiyatları ne kadar? Temmuz ayı zorunlu trafik sigortası fiyatları ne kadar oldu?
Trafik sigortası fiyatları ne kadar? Temmuz ayı zorunlu trafik sigortası fiyatları ne kadar oldu?
Son Haberler
Uzmanı uyardı: Bu belirtiler orta kulak iltihabının habercisi olabilir Sağlık
Uzmanı uyardı: Bu belirtiler orta kulak iltihabının habercisi olabilir
Çinli hacker grubu ABD elçisinin e-postasını ele geçirdi Dünya
Çinli hacker grubu ABD elçisinin e-postasını ele geçirdi
CHP'li belediye başkanı iktidara 'teşekkür' etti: Sayelerinde yol yapmamıza gerek kalmadı. Akaryakıt fiyatlarından kimse yola çıkamıyor Güncel
CHP'li belediye başkanı iktidara 'teşekkür' etti: Sayelerinde yol yapmamıza gerek kalmadı. Akaryakıt fiyatlarından kimse yola çıkamıyor
ABD Kongresi’ndeki Yunan lobisinden Türkiye’ye karşı F-16 mektubu Dünya
ABD Kongresi’ndeki Yunan lobisinden Türkiye’ye karşı F-16 mektubu
Sıcak günlerde ani ısı değişikliklerine dikkat. Uzmanı dikkat çeken açıklama Sağlık
Sıcak günlerde ani ısı değişikliklerine dikkat. Uzmanı dikkat çeken açıklama
Amsterdam’da büyük yolcu gemilerine yasak Dünya
Amsterdam’da büyük yolcu gemilerine yasak
Buğday fiyatlarında bir günde çılgın artış Ekonomi
Buğday fiyatlarında bir günde çılgın artış