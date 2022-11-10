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Böbrek nakli olan hastalar uyarıldı

Trakya Üniversitesi Üroloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Tevfik Aktoz, böbrek nakli olan hastaların nakilden sonraki tedavi ve takip süreçlerindeki ilk 6 aylık dönemin hasta sağlığı açısından çok önemli olduğunu vurguladı.

Haber Giriş: 10 Kasım 2022 Perşembe - 10:51
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Böbrek nakli olan hastalara uyarı

Böbrek nakli olan hastalar uyarıldı
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Prof. Tevfik Aktoz, AA muhabirine açıklama yaparak, böbrek nakli tamamlandıktan sonra takiplerin düzenli ve planlı yapılması gerektiğini söyledi, nakli yapan merkezin standartları ve hastaya yaklaşım tarzının iyileşme sürecinde belirleyici olduğunu dile getirdi. ktoz, "Hastanın beslenmesinden kullandığı ilaçlara kadar her şeyin kontrol altında olması ve titiz bir takip yapılması gerekir." diye konuştu.

Aktoz, hastanın sağlıklı bir yaşam sürmesi için nakil başarısı kadar, nakil sonrası ilk 6 aylık sürecin de iyi geçmesi gerektiğine dikkati çekti. Nakil sonrası hastanın bir süre hastanede kaldığını ve daha sonra taburcu edildiğini anlatan Aktoz, şunları söyledi:

"Nakilden sonraki ilk 5-7 günlük periyot çok önemlidir. Burada hastanın ihtiyacına yönelik tedbirlerin alınması aktif bir tedavi süreci yürütülmesi büyük önem arz eder. Bu sürede gerekli olan tüm müdahalelerin aksatılmadan yapılması gereklidir. Daha sonraki üçüncü ve altıncı ay önemlidir. Bu takiplerin yapılması hastanın durumunun iyiye gitmesiyle daha standart bir takibe geçilebilir.

Nakil olan hastalar yaşam tarzına çok dikkat etmeli. Beslenme burada önemli yer alıyor. Yediklerine, tükettiği ürünlerin tuz miktarı ve protein miktarına dikkat etmeli. Genel olarak sağlıklı bir yaşam tarzı benimsemeli ve doktorlarının tavsiyelerine uyması gerekmektedir."

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