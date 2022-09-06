6 Eylül 2022 Salı
İstanbul Hava durumu İstanbul 28°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Sağlık
  • >
  • NefrologBahtışen Güven: Böbrek taşları 10 yıl içinde tekrar edebilir

NefrologBahtışen Güven: Böbrek taşları 10 yıl içinde tekrar edebilir

Nefroloji uzmanı Dr Bahtışen Güven, "Ailesinde böbrek taşı olan kişilerde taş gelişme ihtimali olmayanlara göre 2 kat daha fazla ve bu kişilerde 10 yıl içinde ikinci bir taş görülme riski yüzde 50" dedi.

Haber Giriş: 6 Eylül 2022 Salı - 11:10
Takip Et

Böbrek taşları 10 yıl içinde tekrar edebilir

NefrologBahtışen Güven: Böbrek taşları 10 yıl içinde tekrar edebilir
+
Aa
-

Kronik böbrek yetmezliği hastalarında vücuttan atık ürünlerin, tuzların ve suyun gerektiği gibi atılamadığını ve böbrek çalışma kapasitesinin yüzde 15 in altına düştüğünde pek çok hayati organlar kalp, akciğer, beyin, kemik iliği, sindirim sisteminin etkilenebileceğini anlattı.

Dr. Güven, "Böbrek hastalığı olan kişiler sigara içmemeli, doktorların önerdiği kiloyu korumalı ve önerilen diyet ve fizik aktivetelerini devam etmeliler’’ dedi ve uyarılarda bulundu.

AĞRI KESİCİ İLAÇLAR BÖBREK HASARI YAPABİLİR

Kronik böbrek hastalarının, kalp yetmezliği, karaciğer hastalığı, şeker hastalığı olanların, yaşlı insanların, ailede böbrek hastalığı öyküsü olan kişilerin, kalp kateterizasyonu ve kardiyak bypass cerrahisi sonrası akut böbrek hasarı gelişme risklerinin diğer kişilere göre daha yüksek olduğunu söyleyen Nefroloji uzmanı Dr. Bahtışen Güven, bu durumdaki kişilerde saatler ve günler içinde akut böbrek yetmezliğinin gelişebildiğini açıkladı. Dr. Güven ani hasara yol açan nedenler hakkında ise şu bilgileri verdi:
"Kalp krizi, ciddi enfeksiyonlar veya böbrek taşlarına bağlı idrar akışının kesilmesi gibi ciddi sağlık sorunlarında, böbreğe zararlı olan bazı ilaçların örneğin parasetamol dışı ağrıkesiciler, antibiyotikler gibi, bitkisel tedavi amaçlı kullanılan ürünler, kusmaya ve ishale bağlı gelişen susuzluk durumunda veya ciddi ani kan kayıpları sırasında ani böbrek hasarı oluşabilir’’
 

BÖBREK NAKLİ İLE DAHA KALİTELİ BİR YAŞAM MÜMKÜN MÜ?
 

Proteinin vücutta bulunduğunu ancak idrarda görülmediğini belirten Uzm. Dr Güven, "İdrar örneğinde protein veya kan tespit edilmesi, kandaki kreatinin seviyelerinde ani artış, böbrekteki bir hasarın belirtisi olabilir. Yüksek kan basıncı, idrar miktarının azalması veya kesilmesi böbrek hastalığının bulgusu veya nedeni olabilir’’ diye konuştu.

Klinik ve laboratuvar bulguları ile son dönem böbrek hastalığı tanısı alan hastalarda böbrek yetmezliği kalıcıdır ve tedavide bir sonraki adım hemodiyaliz, periton diyalizi veya böbrek nakli olacağını söyleyen Dr. Güven, böbrek nakli yapılan hastalarının nakilden sonra normal sağlıklı insanlar gibi kaliteli ve sağlıklı bir hayatları olabileceğini ve diyalizde olan hastalara göre daha az tıbbi sorunlarla karşılaşabileceğini söyledi.

DHA

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Karabük’te antik kentte sağlık tanrısının adının yazılı olduğu taş bulundu
1
﻿Karabük’te antik kentte sağlık tanrısının adının yazılı olduğu taş bulundu
﻿Melih Gökçek’in kanalında Erdoğan’ı kızdıracak sözler. Spor yorumcusu Abdülkerim Durmaz konuşmaya başladı sunucu neye uğradığını şaşırdı
2
﻿Melih Gökçek’in kanalında Erdoğan’ı kızdıracak sözler. Spor yorumcusu Abdülkerim Durmaz konuşmaya başladı sunucu neye uğradığını şaşırdı
﻿Şeyma Subaşı'nın çöl partisinde giydiği açık elbise olay oldu. Sevgilisini birde kucağına aldı
3
﻿Şeyma Subaşı'nın çöl partisinde giydiği açık elbise olay oldu. Sevgilisini birde kucağına aldı
﻿Eyvah! Türkiye’yi bekleyen büyük tehlike. Yeni göç dalgası mı geliyor
4
﻿Eyvah! Türkiye’yi bekleyen büyük tehlike. Yeni göç dalgası mı geliyor
﻿Uzmanından korkutan böbrek taşları uyarısı
5
﻿Uzmanından korkutan böbrek taşları uyarısı
﻿Ailelere ve öğretmenlere çocukların okul çantasıyla ilgili kritik uyarı.
6
﻿Ailelere ve öğretmenlere çocukların okul çantasıyla ilgili kritik uyarı.
﻿Adnan Oktar'ın hiç yayınlanmamış alem görüntüleri ortaya çıktı. Paranın gözü kör olsun
7
﻿Adnan Oktar'ın hiç yayınlanmamış alem görüntüleri ortaya çıktı. Paranın gözü kör olsun
﻿Fransa'da hükümet tren seferlerini azaltmaya hazırlanıyor
﻿Fransa'da hükümet tren seferlerini azaltmaya hazırlanıyor
﻿Fransa'da hükümet tren seferlerini azaltmaya hazırlanıyor
﻿Trabzonspor artık Avrupa'da gülmek istiyor
﻿Trabzonspor artık Avrupa'da gülmek istiyor
﻿Trabzonspor artık Avrupa'da gülmek istiyor
﻿Sulama kanalında kadın cesedi bulundu
﻿Sulama kanalında kadın cesedi bulundu
﻿Sulama kanalında kadın cesedi bulundu
﻿NefrologBahtışen Güven: Böbrek taşları 10 yıl içinde tekrar edebilir
﻿NefrologBahtışen Güven: Böbrek taşları 10 yıl içinde tekrar edebilir
﻿NefrologBahtışen Güven: Böbrek taşları 10 yıl içinde tekrar edebilir
﻿MSB duyurdu: 7 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
﻿MSB duyurdu: 7 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
﻿MSB duyurdu: 7 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
﻿Psikolog SElin Küçük: Hava sıcaklıklarının düşmesi mevsimsel depresyona sebep olabilir
﻿Psikolog SElin Küçük: Hava sıcaklıklarının düşmesi mevsimsel depresyona sebep olabilir
﻿Psikolog SElin Küçük: Hava sıcaklıklarının düşmesi mevsimsel depresyona sebep olabilir
﻿Beykoz Üniversitesi personel alacak
﻿Beykoz Üniversitesi personel alacak
﻿Beykoz Üniversitesi personel alacak
﻿Sözleşmeli besicilikte destekleme ödemeleri belli oldu
﻿Sözleşmeli besicilikte destekleme ödemeleri belli oldu
﻿Sözleşmeli besicilikte destekleme ödemeleri belli oldu
﻿Yüksek tansiyonu 12.8'e sabitliyor. İşte o besinler
﻿Yüksek tansiyonu 12.8'e sabitliyor. İşte o besinler
﻿Yüksek tansiyonu 12.8'e sabitliyor. İşte o besinler
﻿Doç. Dr. Yıldırım: Burun estetiğinde kemiği kırmadan tedavi mümkün
﻿Doç. Dr. Yıldırım: Burun estetiğinde kemiği kırmadan tedavi mümkün
﻿Doç. Dr. Yıldırım: Burun estetiğinde kemiği kırmadan tedavi mümkün
﻿Nadal ABD'de son 16'yı göremedi
﻿Nadal ABD'de son 16'yı göremedi
﻿Nadal ABD'de son 16'yı göremedi
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.