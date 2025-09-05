Böbrek tümörlerinde robotik cerrahi devrimi

Böbrek tümörleri, genellikle tesadüfen tespit edilen ve erken teşhisle tedavi başarısı yüksek olan ciddi bir sağlık sorunu. Ancak, geleneksel açık cerrahi yöntemler, uzun iyileşme süreleri ve ciddi komplikasyon riskleriyle hastaları zorlayabiliyordu. Günümüzde ise robotik cerrahi, böbrek tümörlerinin tedavisinde çığır açtı.

Üroloji uzmanları, robotik cerrahinin minimal invaziv yapısıyla hastaların hem ameliyat sürecini hem de iyileşme dönemini daha konforlu geçirdiğini belirterek, “Küçük ve orta boyutlu tümörlerde, böbreğin yalnızca hastalıklı kısmını çıkarmak mümkün. Robotik cerrahi, bu hassas işlemlerde bize büyük bir avantaj sağlıyor” dedi.

ROBOTİK CERRAHİNİN AVANTAJLARI NELER?

Robotik cerrahi, özellikle da Vinci robotik sistemiyle, böbrek tümörlerinin tedavisinde devrim oluşturdu.

Geleneksel açık cerrahide 35-40 cm’lik büyük kesiler ve hatta kaburga kemiğinin alınması gerekebiliyorken, robotik cerrahi yalnızca 4-5 küçük delikle operasyonu tamamladı.

ABD’deki Mayo Clinic’ten üroloji uzmanı Dr. Bradley Leibovich, “Robotik cerrahi, kanama miktarını azaltıyor, enfeksiyon riskini düşürüyor ve hastaların hastanede kalış süresini kısaltıyor. Bu, özellikle böbrek koruyucu cerrahi olan parsiyel nefrektomide büyük bir fark oluşturur” diyerek yöntemin etkinliğine dikkat çekti.

Uzmanlar, “Robotik sistemler, 3 boyutlu yüksek çözünürlüklü görüntüleme ve 7 derece hareket kabiliyetine sahip enstrümanlarla cerrahlara benzersiz bir hassasiyet sunuyor. Bu, özellikle böbreğin sağlıklı dokularını korurken tümörlü kısmın çıkarılmasında kritik önem taşıyor” dedi.

ERKEN TEŞHİS HAYAT KURTARIYOR

Böbrek tümörleri genellikle belirti vermeden ilerliyor ve çoğu zaman rutin sağlık taramaları sırasında tesadüfen tespit edildi.

Erken evrede tespit edilen tümörlerde, özellikle 4 cm’nin altındaki kitlelerde, parsiyel nefrektomi ile böbreğin yalnızca hastalıklı kısmı çıkarılıyor ve organın fonksiyonları korundu. Bu, hastanın yaşam kalitesini artırırken diyaliz ihtiyacını da ortadan kaldırdı.

YABANCI UZMANLARIN GÖRÜŞLERİ

Uluslararası alanda, robotik cerrahinin böbrek tümörlerindeki başarısı dikkat çekti. Avrupa Üroloji Derneği’nin kongresinde, robotik parsiyel nefrektominin açık cerrahiye kıyasla komplikasyon oranlarını %30 oranında azalttığına dair bir çalışma sunuldu.

Cleveland Clinic’ten Dr. Jihad Kaouk, “Robotik cerrahi, özellikle karmaşık tümör yerleşimlerinde bile böbrek fonksiyonlarını koruma şansı veriyor. Hastalar, ameliyattan sonra genellikle 3 gün içinde taburcu oluyor ve bir hafta içinde normal yaşamlarına dönebiliyor” dedi.

Ayrıca, robotik cerrahinin onkolojik sonuçlarının açık cerrahiyle eşdeğer olduğu, ancak iyileşme sürecinde belirgin bir üstünlük sağladığı belirtildi.

HASTALAR NE DİYOR?

Robotik cerrahiyle tedavi olan hastalar, yöntemin konforunu övdü. 48 yaşındaki bir hasta, “Ameliyat sonrası ağrım neredeyse hiç olmadı. Bir hafta içinde işime geri döndüm. Açık ameliyat olsaydı, bu kadar hızlı toparlanamazdım” dedi.

Uzmanlar, hastaların robotik cerrahiyle daha kısa sürede günlük yaşamlarına dönmesinin, yöntemin en büyük avantajlarından biri olduğunu belirtti.