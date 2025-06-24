Böbrek üstü tümörlerinde devrim! İşin uzmanları anlatıyor

Böbrek üstü bezi tümörleri, hayati hormonların üretiminden sorumlu olan bu küçük ama kritik organlarda ortaya çıkan kitleler nedeniyle ciddi sağlık sorunlarına yol açabiliyor. Ancak, son yıllarda geliştirilen organ koruyucu cerrahi yöntemlerinden parsiyel adrenalektomi, hastaların yaşam kalitesini korurken tedavi başarısını artırdı.

Ürolojiler, bu yenilikçi yöntemin minimal invaziv tekniklerle uygulandığını ve hastaların böbrek üstü bezi fonksiyonlarını korumada önemli avantajlar sunduğunu belirtti.

Böbrek üstü bezleri, adrenalin, kortizol, aldosteron ve cinsiyet hormonları gibi vücudun temel işleyişini düzenleyen hormonları üretti. Bu bezlerde oluşan iyi huylu veya kötü huylu tümörler, yüksek tansiyon, kilo artışı, cilt değişiklikleri ve su-tuz dengesi bozuklukları gibi ciddi sorunlara neden olabiliyor. Geleneksel tedavilerde genellikle tüm bezin alınması (adrenalektomi) tercih edilirken, bu yaklaşım hastaların yaşam boyu steroid tedavisi görmesine yol açabiliyor. Parsiyel adrenalektomi ise sadece tümörlü dokunun çıkarılmasını sağlayarak sağlıklı bez dokusunu koruyor ve böylece hormon üretiminin devamına olanak tanıyor.

BİLİMSEL ARAŞTIRMALAR VE TEKNOLOJİK İLERLEMELER

Parsiyel adrenalektominin yükselişi, son yıllarda görüntüleme teknolojilerindeki ilerlemelerle desteklendi.

Uzmanlar, floresan kızılötesi görüntüleme teknolojisinin, cerrahların tümör ile sağlıklı doku arasındaki sınırları daha net görmesini sağladığını vurguladı. Bu teknoloji, cerrahi sırasında daha az doku hasarı oluşmasını ve komplikasyon risklerinin azalmasını sağladı.

Uluslararası alanda yapılan araştırmalar da bu yöntemin etkinliğini doğruladı. ABD’deki Mayo Clinic’ten endokrin cerrahisi uzmanı Dr. Melanie Lyden, yayımlanan bir çalışmada, parsiyel adrenalektominin uygun hastalarda tam adrenalektomiye kıyasla daha az komplikasyonla sonuçlandığını ve hastaların hormon replasman tedavisi ihtiyacını azalttığını bildirdi.

Avrupa Endokrin Cerrahi Derneği’nin 2024 kongresinde sunulan bir meta-analiz ise, minimal invaziv tekniklerle yapılan parsiyel adrenalektominin, özellikle iyi huylu tümörlerde yüksek başarı oranlarına sahip olduğunu ortaya koydu.

UZMAN GÖRÜŞLERİ: HASTA ODAKLI BİR YAKLAŞIM

Parsiyel adrenalektomi, laparoskopik veya robotik cerrahi teknikleriyle uygulanabiliyor. Bu yöntemler, daha küçük kesilerle gerçekleştirildiği için kan kaybını azaltıyor, hastanede kalış süresini kısaltıyor ve iyileşme sürecini hızlandırdı.

Üroloji Uzmanları, laparoskopik parsiyel adrenalektominin yüksek cerrahi deneyim gerektirdiğini, ancak doğru uygulandığında hastalar için “altın standart” bir tedavi sunduğunu ifade etti.

İngiltere’deki Imperial College London’dan endokrinolog Prof. Dr. Fausto Palazzo, parsiyel adrenalektominin özellikle feokromositoma ve aldosteronoma gibi hormon salgılayan tümörlerde etkili olduğunu belirtti. Palazzo, “Organ koruyucu cerrahi, hastaların yaşam kalitesini artırmakla kalmıyor, aynı zamanda sağlık sistemleri üzerindeki uzun vadeli tedavi maliyetlerini de azaltıyor” diyerek yöntemin ekonomik avantajlarına da dikkat çekti.

HASTA AVANTAJLARI VE GELECEK PERSPEKTİFLERİ

Parsiyel adrenalektomi, hastaların yaşam boyu ilaç bağımlılığını azaltarak psikolojik ve fiziksel yüklerini hafifletti. Ayrıca, minimal invaziv teknikler sayesinde estetik kaygılar da en aza indirildi.

Dünya genelinde böbrek üstü bezi tümörlerinin tedavisinde organ koruyucu cerrahiye olan ilgi artarken, Türkiye’deki sağlık kuruluşları da bu alanda öncü çalışmalar yürüttü.

Uzmanlar, erken teşhis ve multidisipliner yaklaşımların, parsiyel adrenalektominin başarısını daha da artıracağına inanıyor. Böbrek üstü bezi tümörleriyle mücadelede bu yenilikçi yöntem, hem hastalar hem de cerrahlar için yeni bir dönemin kapılarını araladı.