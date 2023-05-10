Böbrek ve bağırsakların dostu

Şeftalinin böbrek ve bağırsak rahatsızlıklarını giderdiğini biliyor muydunuz? İşte, ayrıntılar…

Böbrek ve bağırsakların dostu

Şeftali Potasyum açısından çok zengin. Uykusuzluğa da iyi geliyor. Uzmanlar, B ve C vitamini ile potasyum zengini şeftalinin hazmı kolaylaştırıp kabızlığa iyi geldiğini, idrar söktürüp sinirleri yatıştırarak uykusuzluğa iyi geldiğini söylüyor. İşte şeftalinin yararları:

Kanı zehirlerden temizler

Gut hastalığına karşı etkili bir ilaçtır.

Çiçekleri kabızlığı giderir ve barsak solucanlarını düşürür.

Ağız kokusunu alır.

Böbrek taşlarını eritir.

Bağırsak kurtlarını öldürür ve olgunu yumuşaklık yapar.

Bol miktarda idrar söktürür.

Meyvesi hazmı kolaylaştırır.İdrar yollarını temizler.

Basur memelerinden doğan şikayetleri giderir.

Safra kesesi ve böbrekler için faydalıdır.

Şeftali çiçeğini kuru ya da tazesini 1 litre kaynayan suya 10 gr atın. 10 dakika bekletin. Çay gibi içilirse bağırsaklara yumuşaklık verir öksürüğü hafifletir.

Şeftali alırken özellikle hoş kokulu olmasına dikkat edin. Eğer olgun şeftali alacaksanız hemen tüketin. Olgunlaşmamış şeftalileri evde oda sıcaklığında bir kese kâğıdı içinde 2-3 bekletirseniz olgunlaşmalarını sağlarsınız. Şeftalinin olgunlaştığını dokunduğunuzda yumuşamasından ve hoş kokusundan anlayabilirsiniz.

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